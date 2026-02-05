El júnior del Baxi comença aquest divendres la seva fase classificatòria europea
El conjunt dirigit per Nacho Juan jugarà a partir de 2/4 de 2 del migdia contra el LDLC Asvel Villeurbanne, a Ulm
El júnior del Bàsquet Manresa enceta aquest divendres la seva participació en el torneig classificatori de l’Eurolliga NextGen d’equips sub-18. El conjunt dirigit per Nacho Juan jugarà a partir de 2/4 de 2 del migdia contra el LDLC Asvel Villeurbanne, a Ulm.
Serà l’inici d’una fase classificatòria de tres dies en què el júnior del Baxi s’enfrontarà també, dins del grup B i a la mateixa ciutat alemanya, al Mega Super Belgrade i l’Olympiacos Pireaus. El millor classificat d’aquesta quadrangular jugarà diumenge davant el primer del grup A, format pel Cedevita Olimpija, l’EA7 Emporio Armani Milà, el Next Gen Team Ulm i el Ratiopharm Ulm. El vencedor obtindrà el bitllet per disputar la fase final del campionat, que tindrà lloc a Abu Dhabi el mateix cap de setmana que la Final Four de l’Eurolliga, aquesta a Atenes, Grècia.
La plantilla de l’U-18 Baxi Manresa està bastida per jugadors que alternen l’equip júnior i el filial de la lliga U. Així, per disputar el torneig, Juan disposa d’una bateria exterior integrada per Biel Mauri, Gerard Fernández - que ja està tenint molt protagonisme sota les ordres de Diego Ocampo al primer equip- , Alex Muncunill, Lucas Sánchez, Bruno Jekabsons i Shalev Lederman. La posició d’aler l’ocupen Miquel Villalonga, Guillem Ecker i Max Olvera. Els pivots són Seydou Dolo, Nedim Tihak i Mouhamed Ndiaye.
El partit d’aquest divendres contra els francesos serà de màxima exigència per al conjunt de Nacho Juan. Entrenats per Quentin Cougeon, la jove plantilla de l’U-18 Asvel Villeurbanne la integren jugadors alts, físics i atlètics que exigiran la millor de les versions manresanes.
El dissabte serà el dia més dur per la disputa de dos compromisos. Al matí, a 1/4 de 12, mesuraran aptituds davant el Mega Super Belgrade. Sense temps per recuperar-se, a 1/4 de 9 del vespre jugaran contra l'Olympiacos Pireaus
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera