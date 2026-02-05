Esports d'hivern
Les actuacions dels esportistes de la regió central als Jocs Olímpics d'hivern arrenquen dimarts, 10 de febrer
Els esquiadors de fons urgellencs Jaume Pueyo i Marc Colell i l'esportista de Bellver Bernat Sellés debutaran amb l'esprint clàssic, els dos primers faran tres proves i l'últim, dues
Els de muntanya, el berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa, no debuten fins el dia 19
A part de Quim Salarich, l'osonenc de Malla de La Molina Club d'Esports que competirà en l'eslàlom especial del dia 16 de febrer, hi ha cinc representants més de casa nostra en els Jocs Olímpics d'hivern que s'inauguren aquest divendres, a les vuit del vespre, amb una cerimònia en tres seus i la central a l'estadi de San Siro de Milà.
Els esquiadors de fons són els primers d'entrar en competició i ho faran dimarts, dia 10. Els urgellencs Jaume Pueyo i Marc Colell i el ceretà de Bellver Bernat Sellés participaran en la prova de l'esprint clàssic, en què el primer és un gran especialista. Pueyo ve d'aconseguir una esplèndida setena posició el mes passat a una prova a Oberhof, a Alemanya, i en un bon dia podria donar la sorpresa en aquesta modalitat.
Tant ell com Colell participaran també el 13 de febrer en els deu quilòmetres i el 18, en l'esprint lliure per equips. Per la seva banda, Sellés només competirà en les dues primeres.
Pel que fa a l'esquí de muntanya, el berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa prendran part en dues proves. El 19 de febrer competiran en la cursa esprint i el 21, el penúltim dia dels Jocs, en els relleus mixtos.
