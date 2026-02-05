Ciclisme
Les tres etapes de la regió central de la Volta a Catalunya masculina i femenina acumularan onze dificultats muntanyoses
Les dues rondes es presenten a Viladecans amb dues jornades a casa nostra amb els homes, el mes vinent, i una amb les dones, el juny
L'edició masculina i la femenina de la Volta a Catalunya, que s'ha presentat aquest dijous a Viladecans, tindrà onze dificultats orogràfiques en carreteres de la regió central, segons ha donat a conèixer l'organització. El perfil de les etapes ha vist la llum i dues d'elles, en homes, i una altra en dones passen per les carreteres de casa nostra. En tots dos casos, seran dies importants en la resolució de la cursa.
Així, la prova masculina es farà entre el 23 i el 29 de març, amb sortida a Sant Feliu de Guíxols i arribada a Montjuïc, a Barcelona. Les dues etapes de casa nostra són la cinquena i la sisena, just abans de la final. Així, el 27 de març tindrà lloc la que unirà La Seu d'Urgell i el coll de Pal, a cavall entre el Berguedà i la Cerdanya.
Aquesta jornada tindrà 155,3 quilòmetres i els ciclistes hauran d'abordar tres ports de primera categoria, el de Colldornat, Fumanya i Sobirana, un de segona, el de Josa, i l'arribada a Coll de Pal, de categoria especial. Passarà per localitats berguedanes com Vallcebre, Guardiola de Berguedà i Bagà, on hi haurà un esprint especial, abans de l'ascensió final.
L'endemà, dissabte, tindrà lloc l'etapa Berguedana, la que l'any passat es va haver de reduir fins a la mínima expressió per culpa del vent. Aquest cop torna a unir, per tercer any seguit, Berga i Queralt amb un itinerari de 158,2 quilòmetres.
L'atracció principal és el coll de Pradell, de 1.720 metres d'altitud i de categoria especial. També s'ascendiran el coll de la Batallola, de tercera, i dos de primera, Sant Isidre i la meta, a Queralt, just després de tornar a passar per la capital berguedana. També es passarà per Puig-reig, Santa Maria de Merlès, Borredà, la Pobla de Lillet i Vallcebre.
De sud a nord en dones
Pel que fa a la Volta femenina, aquesta serà entre el 19 i el 21 de juny, tindrà tres etapes i la central travessarà la Catalunya central de sud a nord. Unirà Sant Vicenç de Castellet i La Molina. Tindrà un port de tercera categoria, la Batallola, i l'ascensió al coll de la Creueta abans de baixar fins a l'estació d'esquí.
L'itinerari passarà per Sant Fruitós de Bages i Horta d'Avinyó, al Bages, per Prats de Lluçanès i per Borredà, al Berguedà abans de l'arribada.