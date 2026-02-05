Hoquei patins/Lliga de Campions
L'Igualada Rigat flaqueja en els moments clau i torna a perdre contra el Trissino (4-1)
Els arlequinats reben dos gols seguits a l'inici de la represa, fallen una falta directa que els donava l'empat i reben un gol en superioritat
L'Igualada Rigat ha perdut a la pista del Trissino per un 4-1 més engruixit del que s'ha vist a la pista. Però és complicat treure res de positiu quan reps dos gols en fred sortint de la mitja part, falles una falta directa que empatava el partit i reps el darrer gol quan estaves en superioritat de dos minuts.
Els igualadins han aguantat bé el tipus en una primera meitat en què, a més, han tingut algunes oportunitats, tot i que Arnau Martínez també s'ha hagut d'esforçar en jugades com una aturada després d'una penetració de Pinto.
Però tot s'ha ensorrat en quatre minuts del segon temps. Només s'havien jugat uns segons quan el portuguès Alvarinho ha arrencat des de darrere de la porteria d'Arnau i l'ha batut d'un bon xut. A sobre, Matías Pascual ha vist la targeta blava per una traveta al centre de la pista i el Trissino ha aprofitat la superioritat per combinar i veure com Méndez assistia Alvarinho per fer el segon.
El partit estava complicat, però l'Igualada ha reviscolat quan Cañadillas ha donat fet el 2-1 a Bars. A sobre, el Trissino estava amb nou faltes i, quan ha comès la desena, els arlequinats han disposat d'una falta directa que Zampoli ha aturat a Marc González.
Aleshores ha arrencat un període trepidant, amb possibilitats per a tots dos equips, amb aturades del porter local i un xut de Gavioli al travesser. Però ha estat Malagoli, a 6.17, qui s'ha inventat un regat per sota les cames a Roma i una rematada amb una mà per fer el 3-1.
L'última oportunitat ha arribat amb una blava a Gavioli per protestar que ha donat superioritat a l'Igualada. Però ha arribat la seva desena falta i Alvarinho ha aprofitat la falta directa per completar el hat-trick.
HOCKEY TRISSINO: Zampoli, Malagoli, Guilherme, Gavioli, Méndez -equip inicial- Francesco Tognetti, Andrea Tognetti, Pinto, Alvarinho
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Pascual, Marc González, Bars, Carol -equip inicial- Ruano, Roma, Llanes, Cañadillas
ÀRBITRES: Figueiredo i Vasconcelos (POR)
GOLS: 1-0 Alvarinho min 26, 2-0 Alvarinho min 29, 2-1 Bars min 34, 3-1 Malagoli min 44, 4-1 Alvarinho (fd) min 47
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
- Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
- «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
- Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
- El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera