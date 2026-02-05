Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Acampada de la PAHCRestabliment de l'R4Missió 'marciana'Combats il·legalsDesallotjament a ManresaRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

L’INFORTUNI DEL PORTER ALEMANY

Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: «Aquest repte és especialment dur»

«Tornaré», augura el jugador alemany el dia abans de sotmetre’s a una operació a l’isquiotibial

Ter Stegen decideix passar pel quiròfan aquest divendres

Marc-Andre ter Stegen, en un partit amb el Girona FC.

Marc-Andre ter Stegen, en un partit amb el Girona FC. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Albert Guasch

Marc André Ter Stegen serà operat demà divendres de la lesió a l’isquiotibial de la cama esquerra, però el dia abans de passar pel quiròfan ha compartit les seves sensacions amargues sensacions per aquest infortuni que, admet, l’ha colpejat durament.

No havia jugat més que dos partits amb el Girona, cedit pel FC Barcelona fins a final de temporada, i iniciava una etapa plena d’esperança per retrobar la seva millor forma quan, després de jugar davant l’Oviedo, va sentir una molèstia que, després de les exploracions mèdiques, sap ara que el mantindrà fora dels terrenys de joc durant uns mesos. ¿Quants? Se sabrà després de l’operació, però Ter Stegen ja admet que seran uns quants.

Text revelador

El text penjat a Instagram és personal i sincer. És d’un futbolista abatut per tornar a passar durant un llarg període de baixa, enfonsat abans de remuntar. «La majoria de vosaltres no em coneixeu a nivell personal, així que vull compartir una cosa amb vosaltres. Soc una persona positiva. Sempre he tingut aquesta mentalitat i l’he portat amb mi en cada repte que he afrontat, però aquest està sent especialment dur per a mi», comença la nota.

«El cap de setmana passat va passar el pitjor: em vaig lesionar durant el partit. Acabava d’arribar a Girona, on des del primer minut em van tractar amb moltíssim afecte i proximitat. Tenia moltes ganes de formar part de l’equip i d’ajudar a aconseguir el nostre objectiu comú. Ara el meu rol ha hagut de canviar per complet, però el meu recolzament a l’equip no ho farà. No és només un gran grup de jugadors i cos tècnic; se sent com una família, i des del principi he sentit el seu recolzament i proximitat. Com a esportistes, la nostra alegria més gran és competir: entrenar i jugar», afegeix sobre la seva arribada al Girona.

Notícies relacionades

I conclou: «He de posar tot això en pausa durant diversos mesos, ja que he decidit sotmetre’m a una operació. Tornaré».

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  2. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  3. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  4. «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
  5. Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
  6. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  7. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  8. Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi

Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: «Aquest repte és especialment dur»

Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: «Aquest repte és especialment dur»

Tractorada pagesa cap a Barcelona aquest divendres: sortiran tractors des del Bages i el Berguedà

Tractorada pagesa cap a Barcelona aquest divendres: sortiran tractors des del Bages i el Berguedà

Adif reobre parcialment el túnel de Rubí i reprèn la circulació de mercaderies

Adif reobre parcialment el túnel de Rubí i reprèn la circulació de mercaderies

La bagenca Estel Blay liderarà una missió 'marciana' a l’illa deshabitada més gran del món: «Les condicions són molt dures i més complexes»

La bagenca Estel Blay liderarà una missió 'marciana' a l’illa deshabitada més gran del món: «Les condicions són molt dures i més complexes»

Metges i universitats pressionen per a un accés «més just» a Medicina per als estudiants catalans: el 40% són d’altres comunitats

Metges i universitats pressionen per a un accés «més just» a Medicina per als estudiants catalans: el 40% són d’altres comunitats

Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 als quatre que hi ha i vigilarà la velocitat en els 344 quilòmetres de la via

Catalunya suma sis radars mòbils a l’AP-7 als quatre que hi ha i vigilarà la velocitat en els 344 quilòmetres de la via

Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: «El grau de Medicina tindrà una xarxa de 7 hospitals universitaris»

Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: «El grau de Medicina tindrà una xarxa de 7 hospitals universitaris»

VÍDEO | Activistes de la PAHC Bages passen la nit a la plaça Sant Domènec

Tracking Pixel Contents