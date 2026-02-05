L’INFORTUNI DEL PORTER ALEMANY
Ter Stegen comparteix el seu dolor per la seva lesió a Instagram: «Aquest repte és especialment dur»
«Tornaré», augura el jugador alemany el dia abans de sotmetre’s a una operació a l’isquiotibial
Ter Stegen decideix passar pel quiròfan aquest divendres
Albert Guasch
Marc André Ter Stegen serà operat demà divendres de la lesió a l’isquiotibial de la cama esquerra, però el dia abans de passar pel quiròfan ha compartit les seves sensacions amargues sensacions per aquest infortuni que, admet, l’ha colpejat durament.
No havia jugat més que dos partits amb el Girona, cedit pel FC Barcelona fins a final de temporada, i iniciava una etapa plena d’esperança per retrobar la seva millor forma quan, després de jugar davant l’Oviedo, va sentir una molèstia que, després de les exploracions mèdiques, sap ara que el mantindrà fora dels terrenys de joc durant uns mesos. ¿Quants? Se sabrà després de l’operació, però Ter Stegen ja admet que seran uns quants.
Text revelador
El text penjat a Instagram és personal i sincer. És d’un futbolista abatut per tornar a passar durant un llarg període de baixa, enfonsat abans de remuntar. «La majoria de vosaltres no em coneixeu a nivell personal, així que vull compartir una cosa amb vosaltres. Soc una persona positiva. Sempre he tingut aquesta mentalitat i l’he portat amb mi en cada repte que he afrontat, però aquest està sent especialment dur per a mi», comença la nota.
«El cap de setmana passat va passar el pitjor: em vaig lesionar durant el partit. Acabava d’arribar a Girona, on des del primer minut em van tractar amb moltíssim afecte i proximitat. Tenia moltes ganes de formar part de l’equip i d’ajudar a aconseguir el nostre objectiu comú. Ara el meu rol ha hagut de canviar per complet, però el meu recolzament a l’equip no ho farà. No és només un gran grup de jugadors i cos tècnic; se sent com una família, i des del principi he sentit el seu recolzament i proximitat. Com a esportistes, la nostra alegria més gran és competir: entrenar i jugar», afegeix sobre la seva arribada al Girona.
I conclou: «He de posar tot això en pausa durant diversos mesos, ja que he decidit sotmetre’m a una operació. Tornaré».
