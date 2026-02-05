Trial indoor
Toni Bou: "Afronto la prova al Sant Jordi amb moltes ganes de sumar el dinovè triomf a casa"
El pilot de Piera arriba a la cita de Barcelona al capdamunt de la taula classificatòria i amb ganes d'apropar-se a un nou mundial sota sostre, el que en faria 20
Queralt Uceda
Toni Bou té cada vegada més a prop convertir-se en un dels màxims dominadors d'un esport de tota la història. De moment acumula 38 títols mundials de trial, 19 a l'aire lliure i la mateixa xifra sota sostre. Des del 2007 ha guanyat tots els mundials que s'han disputat, i sembla que el pilot de Piera encara pot allargar alguns anys més aquest rècord d'escàndol. Enguany només ha cedit el triomf en una prova -en què va ser segon- i arriba a la cita del Palau Sant Jordi amb 34 punts de marge respecte el segon classificat, el seu company d'equip Gabriel Marcelli.
La prova de Barcelona és un exemple de l'enorme domini que Bou ha exhibit en les darreres dues dècades, ja que "a casa" com ell mateix defineix la prova, hi ha aconseguit guanyar 18 vegades en les 20 ocasions que hi ha participat. "La prova del Palau Sant Jordi és sempre molt especial per a mi, davant de l'afició i en un escenari que tants moments inoblidables m'ha donat" explicava en la jornada prèvia a la prova. "Afronto aquesta cita amb moltes ganes d'oferir un bon espectacle per al públic i sumar la meva dinovena victòria a casa" reconeixia Bou.
Una prova plena de novetats
Ahir dimecres es va presentar al Museu Olímpic de l'Esport totes les novetats que es podran veure aquest diumenge 8 de febrer al Palau Sant Jordi, una de les cites més esperades de l'any per als amants del trial. De fet, Barcelona ha tingut tanta importància que acollirà per 49a vegada una prova del mundial. Una ocasió especial que servirà per presentar algunes novetats, algunes d'elles inèdites fins diumenge.
La principal serà que la final es disputarà a set zones per primera vegada en la història, per la qual cosa s'espera que sigui més exigent i espectacular. A la final masculina, el terreny es compondrà de dues zones amb mòduls metàlics, dos de formigó, una zona de caixes metàl·liques, una altra de caixes de fusta i una darrera mixta de roques i fustes. El pilotatge requerirà d'un alt nivell de concentració.
L'al·licient és, a més, que serà la primera prova amb més alçada en el campionat femení. "Ho gaudim molt, però és molt bèstia sortir a pilotar davant tantes persones", deia l'egarenca Berta Abellán, vigent campiona de la modalitat indoor i també del TrialGP.
