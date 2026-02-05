Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Menors i xarxes socialsJardins de LlumLluites il·legals a CercsLa Manada de ManresaDia mundial contra el CàncerRodaliesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Trial indoor

Toni Bou: "Afronto la prova al Sant Jordi amb moltes ganes de sumar el dinovè triomf a casa"

El pilot de Piera arriba a la cita de Barcelona al capdamunt de la taula classificatòria i amb ganes d'apropar-se a un nou mundial sota sostre, el que en faria 20

Bou superant una de les zones de la cita de Leeds

Bou superant una de les zones de la cita de Leeds / Repsol Honda HRC

Marc Llohis

Queralt Uceda

Manresa | Barcelona

Toni Bou té cada vegada més a prop convertir-se en un dels màxims dominadors d'un esport de tota la història. De moment acumula 38 títols mundials de trial, 19 a l'aire lliure i la mateixa xifra sota sostre. Des del 2007 ha guanyat tots els mundials que s'han disputat, i sembla que el pilot de Piera encara pot allargar alguns anys més aquest rècord d'escàndol. Enguany només ha cedit el triomf en una prova -en què va ser segon- i arriba a la cita del Palau Sant Jordi amb 34 punts de marge respecte el segon classificat, el seu company d'equip Gabriel Marcelli.

La prova de Barcelona és un exemple de l'enorme domini que Bou ha exhibit en les darreres dues dècades, ja que "a casa" com ell mateix defineix la prova, hi ha aconseguit guanyar 18 vegades en les 20 ocasions que hi ha participat. "La prova del Palau Sant Jordi és sempre molt especial per a mi, davant de l'afició i en un escenari que tants moments inoblidables m'ha donat" explicava en la jornada prèvia a la prova. "Afronto aquesta cita amb moltes ganes d'oferir un bon espectacle per al públic i sumar la meva dinovena victòria a casa" reconeixia Bou.

Una prova plena de novetats

Ahir dimecres es va presentar al Museu Olímpic de l'Esport totes les novetats que es podran veure aquest diumenge 8 de febrer al Palau Sant Jordi, una de les cites més esperades de l'any per als amants del trial. De fet, Barcelona ha tingut tanta importància que acollirà per 49a vegada una prova del mundial. Una ocasió especial que servirà per presentar algunes novetats, algunes d'elles inèdites fins diumenge.

La principal serà que la final es disputarà a set zones per primera vegada en la història, per la qual cosa s'espera que sigui més exigent i espectacular. A la final masculina, el terreny es compondrà de dues zones amb mòduls metàlics, dos de formigó, una zona de caixes metàl·liques, una altra de caixes de fusta i una darrera mixta de roques i fustes. El pilotatge requerirà d'un alt nivell de concentració.

Notícies relacionades i més

L'al·licient és, a més, que serà la primera prova amb més alçada en el campionat femení. "Ho gaudim molt, però és molt bèstia sortir a pilotar davant tantes persones", deia l'egarenca Berta Abellán, vigent campiona de la modalitat indoor i també del TrialGP.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
  2. Tres socis al capdavant d'una cafeteria d'especialitat de Manresa: 'Calen més ajuts per als comerços que donen vida a la ciutat i permeten que la gent pugui socialitzar aquí
  3. Els Mossos identifiquen 51 persones per organitzar i participar en lluites il·legals a la Central Tèrmica de Cercs
  4. «Estem generant un efecte crida amb les baixes laborals»
  5. Una cafetera fa anar de bòlit els serveis d'emergència a Sallent
  6. Cada vegada més professors rebutgen participar al viatge de final de curs pel mal comportament dels alumnes: 'Vam haver de trucar a una empresa privada
  7. El búnquer amb més d’un milió d’ampolles ocult en una vinya d’Esparreguera
  8. Banys de Llo reobre les piscines exteriors després de l'incendi

Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat

Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat

Mor l'oceanògrafa Josefina Castellví als 90 anys, la primera dona catalana a participar en una expedició a l'Antàrtida

Mor l'oceanògrafa Josefina Castellví als 90 anys, la primera dona catalana a participar en una expedició a l'Antàrtida

Estat de Rodalies avui: mateixos serveis i lluny d'una normalitat que pot tardar “dies o setmanes” a tornar

Estat de Rodalies avui: mateixos serveis i lluny d'una normalitat que pot tardar “dies o setmanes” a tornar

Sant Joan de Vilatorrada acull un acte d’homenatge al trompetista David Solernou

Sant Joan de Vilatorrada acull un acte d’homenatge al trompetista David Solernou

La Biblioteca de Santpedor fomenta la lectura dels 0 als 6 anys amb un programa d'activitats

La Biblioteca de Santpedor fomenta la lectura dels 0 als 6 anys amb un programa d'activitats

L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Àngela Cruz Quiñones

L’Ajuntament d’Igualada felicita la centenària Àngela Cruz Quiñones

La comarca de l'Alta Segarra avança amb concens municipal

La comarca de l'Alta Segarra avança amb concens municipal

El sector de les telecomunicacions a Manresa recupera el segell local amb el naixement de Floutel

El sector de les telecomunicacions a Manresa recupera el segell local amb el naixement de Floutel
Tracking Pixel Contents