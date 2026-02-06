ACTUALITAT BLAUGRANA
El Barça torna a creuar-se amb l’Atlètic a semifinals de Copa del Rei
Aquesta vegada el conjunt blaugrana jugarà la tornada al Camp Nou
Giacomo Leoni Amat
FC Barcelona i Atlètic de Madrid tornen a enfrontar-se en semifinals de Copa del Rei. Aquesta vegada els blaugranes disputaran l’eliminatòria amb l’avantatge del factor local en la tornada. El Camp Nou acollirà el partit previ a la final, que l’any passat va ser escenari d’una autèntica muntanya russa d’emocions que va acabar en empat a quatre. L’anada està programada per al dimarts 10, dimecres 11 o dijous 12 de febrer. Els partits de tornada es disputen dimarts 3, dimecres 4 o dijous 5 de març.
L’any passat es va decidir l’eliminatòria al Wanda Metropolitano amb un solitari gol de Ferran Torres, en contrast amb el festival de gols que es va viure gairebé dos mesos abans al feu blaugrana. El Barça va encaixar dos gols en els primers sis minuts de partit, va remuntar fins al 4-2 però l’ Atlètic no es va rendir i va tornar a empatar el partit en el descompte amb gol de Sorloth. Aquest any hi ha tres setmanes de distància entre l’anada i la tornada, però el Barça compta amb l’avantatge que no té compromisos europeus pel mig.
Derbi basc
L’altra semifinal ofereix un derbi basc d’alt voltatge entre la Reial Societat i l’AthleticClub, la reedició de la final del 2020 (disputada el 2021 per la covid). Aquell precedent, decidit per un gol de penal de Mikel Oyarzabal, va suposar la glòria eterna per als txuri-urdines i una espina clavada per als lleons, que ara tenen l’oportunitat de venjar-se en una eliminatòria a doble partit.
Reis de copes
Les semifinals d’aquest any reuneixen quatre dels clubs amb més pes històric a Espanya. Sumen entre tots 69 títols de Copa, cosa que assegura una fase final d’altíssim nivell. El Barça busca revalidar la seva corona, l’Athletic recuperar la del 2024, i tant Atleti com la Reial trencar sequeres de 13 i 6 anys, respectivament. El Barça és el rei de Copes amb 32 títols, i també el vigent campió. Després de 40 anys de sequera, els bilbains van recuperar el tron el 2024 i són el segon equip dels quatre amb més trofeus (25).
