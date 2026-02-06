Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala | Segona Divisió B

Un Covisa Manresa molt castigat per les baixes visita el feu de l'equip revelació

El conjunt que entrena Jairo Molero intentarà refer-se de les baixes i sorprendre a una pista que aquesta temporada ha estat gairebé inexpugnable

Ambròs, en segon terme, serà baixa per una fisura a les costelles

Ambròs, en segon terme, serà baixa per una fisura a les costelles / Arxiu/Jordi Biel

Marc Llohis

Manresa

El Covisa Manresa s'enfronta dissabte a un dels equips que més sòlid s'està mostrant aquesta temporada: el Futbol Sala Canet. El conjunt que entrena Jairo Molero visitarà una pista que històricament ha estat una de les més complicades de Segona B, i on l'equip del Maresme només ha cedit dues derrotes i un empat. A més, els manresans hauran de fer front a les nombroses baixes que pateix la plantilla, així com el factor equip revelació que encarnen els canetencs.

El conjunt de la capital del Bages continua amb l'assignatura pendent de sumar de tres a un pavelló que no sigui el Pujolet, ja que aquesta temporada només ha arrencat un punt a la pista d'El Pilar. Tota la resta han estat desfetes. I és que en aquestes altures de la temporada tots i cadascun dels punts que es puguin sumar resultaran claus per abandonar tan aviat com sigui possible la perillosa zona de descens. A més, hauran d'afrontar amb les baixes d'Asis, Xavier Santaella, Ambròs -que té una fisura a la costella- i Roger Bermustell, encara de permís per paternitat.

Notícies relacionades i més

Una dinàmica totalment oposada a la del seu rival aquest proper dissabte, un FS Canet que ha estat clarament la revelació de la temporada. L'equip del Maresme ha convertit el seu feu en gairebé inexpugnable, i a sobre s'ha mostrat prou solvent fora, sumant 10 punts amb tres victòries i un empat. Al partit d'anada al Pujolet, els canetencs es van imposar per 4-7 en un duel que es va desequilibrar a la segona meitat.

