Cas Negreira
Gaspart davant de la jutge: «El Barça mai ha comès cap il·legalitat, ni ha comprat àrbitres»
L’expresident del FC Barcelona assegura que posa «la mà al foc» pels exmandataris imputats: Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell
Els àrbitres s’atipen del cas Negreira: «Ens bull la sang, és el personatge que més mal ens ha fet»
J. G. Albalat
«El Barça mai ha comès cap irregularitat, ni ha comprat àrbitres», ha assegurat aquest divendres l’expresident del FC Barcelona Joan Gaspart després de declarar davant la jutge de Barcelona que instrueix el cas Negreira per presumpta corrupció esportiva. La magistrada investiga el pagament d’uns 7,5 milions d’euros durant 18 anys per part del club a l’ex número dos dels àrbitres espanyols, José María Enríquez Negreira, i al seu fill, Javier Enríquez Romero.
En la seva declaració al jutjat, que ha durat uns 40 minuts, l’exmandatari blaugrana ha rebutjat totes les acusacions bolcades contra els expresidents Sandro Rosell i Josep Maria Bartomeu. Gaspart ha admès que es va contractar Negreira pare, tot i que no directament ell, sinó els serveis de la seva empresa, per elaborar informes sobre els col·legiats. Ha remarcat que aquesta pràctica és habitual en tots els equips espanyols i estrangers, de la mateixa manera que es compta amb «observadors i intermediaris». Durant el seu interrogatori, no obstant, ha assegurat que, si el Barça hagués comès alguna il·legalitat, els presidents ho haurien sabut i, com ell, no ho haurien permès.
«Tots els equips d’Espanya i de l’estranger tenen observadors, intermediaris i persones que fan informes», ha aclarit Gaspart, que ha comparegut davant de la titular del Jutjat d’Instrucció número 1 de Barcelona, Alejandra Gil, en qualitat de testimoni. Per aquest cas, està previst que el pròxim 10 d’abril declarin la representant i vicepresidenta del Barça, Elena Fort, així com el delegat del club, Carlos Naval. Aquest divendres també ha sigut interrogat l’exàrbitre Ricardo Segura, actualment encarregat de l’anàlisi dels col·legiats per al primer equip del FC Barcelona, la retribució del qual ascendeix a 49.000 euros, una quantitat molt inferior a la que percebia Negreira pare i fill pels seus informes verbals (891.000 euros, només el 2016). Aquests, això sí, incloïen més àmplies, com del segon equip del Barça i anàlisis de postpartit, entre altres serveis, segons fonts jurídiques consultades per aquest diari. Segura ha declarat davant la jutge que era «impossible» corrompre un àrbitre.
Gaspart ha remarcat davant dels mitjans de comunicació que «era mentida» que el FC Barcelona pagués als àrbitres perquè l’afavorissin i que posava «la mà al foc» pels presidents del club que el van succeir, entre ells els expresidents imputats Joan Laporta i Sandro Rosell. En la seva declaració, ha recalcat que qui realment manava era el president del Comitè Tècnic d’Àrbitres, Victoriano Sánchez Arminio, mort el maig del 2023, descarregant així de responsabilitat Enríquez Negreira, que va ser vicepresident del màxim organisme arbitral del futbol espanyol.
«El futbol no està corromput»
Els informes de l’Agència Tributària aportats a la causa detallen que els pagaments a Negreira pare es van iniciar el 2010, durant la presidència de Gaspart, tot i que van quedar suspesos durant un temps i posteriorment es van reprendre. «Jo soc molt futboler», ha admès Gaspart, que ha repetit una vegada i una altra que les acusacions contra el Barça són «mentida» i que «estan fent molt mal al futbol» al llançar sospites de corrupció sobre aquest esport. «El futbol no està corromput», ha asseverat.
Al seu entendre, els informes de Negreira eren una pràctica habitual al sector, tot i que ha remarcat que a Negreira el va veure «un parell de vegades» i que al fill «ni el conec». «El Barça fa milers de contractes», s’ha justificat per explicar que no estava al dia de la tasca de l’exdirigent arbitral. Ell s’encarregava, ha precisat, de la part esportiva, dels fitxatges i dels traspassos.
Les fonts judicials consultades asseguren que, ara per ara, encara no s’ha trobat la destinació final dels 7,5 milions d’euros que el FC Barcelona va pagar presumptament a Negreira pare i fill. Un dels últims informes remesos al jutjat per la Guàrdia Civil assenyalava que en el compte corrent de la dona de l’exdirigent arbitral, Ana Paula Rufás, havien passat fins a tres milions d’euros en els últims 20 anys, entre el 1992 i el 2023. Els agents apuntaven que aquests ingressos eren «aparentment injustificats per les rendes i rendiments del treball (sou percebuts de les empreses del seu marit) i del capital immobiliari». Ara per ara, no ha declarat al jutjat cap àrbitre que hagi xiulat el Barça en els últims anys.
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Els Mossos creen expectació preparant un desallotjament al centre de Manresa