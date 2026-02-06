Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Jocs Olímpics d'hivern

Milà i Cortina d'Ampezzo inauguren els seus Jocs Olímpics d'hivern

L'espectacular cerimònia d'obertura ha tingut lloc en simultani a les dues localitats, amb atletes desfilant també des de Livigno i Predazzo

Salarich encapçalant la delegació estatal a Livigno

Salarich encapçalant la delegació estatal a Livigno / COE

Regió7

Manresa

Itàlia s’ha vestit amb els seus millors abrics per donar la benvinguda als seus Jocs Olímpics d’hivern. L’estadi de San Siro i la població dolomítica de Cortina d’Ampezzo han acollit una cerimònia d’obertura marcadament transalpina. Amb homenatges a figures més que influents a la cultura popular italiana com Giorgio Armani i la cantant Laura Pausini entonant el sempre emotiu Fratelli d’Italia amb tot un país dempeus.

Una cerimònia que, en clau local, ha tingut com a protagonista l’esquiador alpí osonenc Quim Salarich. L’atleta de La Molina Club d’Esports ha estat l’encarregat d’encapçalar la comitiva espanyola a Livigno, una altra de les seus que acollirà totes les proves d’esquí alpí masculí. A Milà, l’abanderada del combinat estatal ha estat la patinadora artística sobre gel Olivia Smart, mentre que també hi ha hagut atletes que han desfilat a la localitat alpina de Predazzo.

El calendari dels nostres

Els primers atletes vinculats a les nostres comarques començaran a competir el proper dimarts, dia 10. Seran els esquiadors de fons urgellencs Jaume Pueyo i Marc Colell, i el ceretà Bernat Sellés. El següent a prendre part d’aquests Jocs Olímpics d’hivern serà l’osonenc Quim Salarich, que pugnarà per una medalla a partir del dia 16.

Els darrers a participar seran el berguedà Ot Ferrer i la santpedorenca Maria Costa, que competiran en el relleu i l’esprint d’esquí de muntanya el proper 19 i 21 de febrer respectivament.

