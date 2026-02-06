Barça
Víctor Font diu que no comptaria amb Deco i Flick defensa la seva relació de complicitat amb el director esportiu
«Busquem els mateixos jugadors, mantenim la mateixa filosofia i ens deixa treballar i això ho valoro molt», diu l’alemany sobre el brasiler-portuguès
Albert Guasch
Víctor Font ha explicat aquest matí a Rac1 que compta amb Hansi Flick però no amb Deco en cas de guanyar les eleccions del 15 de març. Res sorprenent, però ha donat peu a parlar-ne en la roda de premsa prèvia al partit del Barça contra el Mallorca de demà al Camp Nou (16.15 hores).
«Deco és un càrrec de confiança de Joan Laporta i Alejandro Echevarría», ha justificat el principal aspirant de l’oposició. Font ha parlat d’una estructura «que encaixarà millor amb el treball de Flick. El que veurem en els pròxims dies és un projecte de futbol treballat». La setmana que ve planeja un anunci en aquest sentit.
Una resposta que ha donat peu a preguntar a Flick per això, que recentment va manifestar la seva preferència que no es toqui res i tot quedi com està. Al cap i a la fi, a ell el va triar Laporta. I l’alemany va brandir la bandera de la confiança i complicitat establerta amb l’actual director esportiu.
«Estic molt content amb aquesta situació perquè crec que ens tenim confiança. Busquem els mateixos jugadors, mantenim la mateixa filosofia i ens deixa treballar, que és el més important. No havia tingut això mai i ho valoro molt», ha destacat l’entrenador.
La importància del bon ambient
L’altre eix de la roda de premsa ha girat entorn de la declaració de Ronald Araujo i l’actitud paternal de Flick amb ell i la resta de la plantilla. Un elogi inusual a l’ultracompetitiu ambient d’un vestidor professional. Aquí el tècnic alemany ha valorat la importància de generar un bon ambient intern, clau al seu parer per al funcionament òptim del grup.
«Jo crec que de vegades soc l’avi, no el pare, per l’edat», ha rigut. «L’important és que el jugador ens pugui donar tot el que té, igual que a qualsevol empresa. Estàs més relaxat i motivat per donar més de tu mateix si estàs a gust. És un dels meus principis. Els cuido perquè tinguin un millor rendiment, sempre concentrats i donant el màxim per aquest club. Valoro molt el bon ambient. No és només el que es fa a la gespa, també tots han de ser respectats com es mereixen i necessiten. És una bona base per a la nostra relació, ningú està per sobre de ningú, tots en el mateix nivell».
- Sota un metre de neu: així és viure a Rubió, el poble més alt de Catalunya
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Un centenar de persones passen la nit a Sant Domènec per evitar el desnonament del bloc 8 de Manresa
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa