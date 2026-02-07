Bàsquet/Lliga Femenina
El Cadí la Seu queda molt a prop d'aconseguir una victòria de prestigi contra el Perfumerías Avenida (69-70)
Les urgellenques no aprofiten l'última pilota per vèncer després d'haver dominat de fins a deu i de rebre els punts decisius a 6,5 segons per al final
El Cadí la Seu ha tingut molt a prop derrotar el Perfumerías Avenida, però no ha estat ni encertat, ni afortunat en el cara o creu final (69-70). Isaac Fernández, el tècnic, s'ha queixat de l'última acció, en què ha demanat falta sobre Shaylee Gonzales en la seva penetració, malgrat que l'acció comportava unes passes clares de l'estatunidenca. Continuen, per tant, les vuit victòries al caseller pirinenc.
I això que el Cadí ha arribat a dominar de fins a deu punts (45-35) en el tercer període. Les locals havien arrencat encaixant un 4-11 de sortida, però de mica en mica han entrat en joc a partir de la defensa i han anat a descansar guanyant per sis punts.
Les defenses ordenades per la tècnica visitant, Ana Montañana, de totes maneres, han complicat més les coses a partir de l'equador del tercer període. Tot i que en aquest moment ha arribat la màxima distància del partit, el tram final ja ha vist com el conjunt de Salamanca s'acostava i com Spreafico empatava el duel a l'inici del darrer quart, amb cinc punts seguits.
Des d'aquest moment, les distàncies ja no han crescut, tot i que el Cadí anava gairebé sempre per davant en el marcador. No ha pogut aturar, de tota manera, una Illana Martín que ha anotat i ha generat. El Cadí guanyava després d'una bona acció d'Anna Palma, segurament la millor del seu equip, a 18 segons per al final. Però en la següent acció, Martín, que havia fet dues cistelles definitives, ha doblat a Cave, qui ha rebut falta. Ha anotat, amb fredor, els dos tirs lliures. El Cadí ha dibuixat bé l'última jugada, però Gonzales no l'ha rematada.
CADÍ LA SEU: Aguilar 7, Gervasini 9, Palma 9, Hollingshed 4, Niare 10 -cinc inicial- Gonzales 12, Raventós 4, Mata 4, Morales, Ridard 10
PERFUMERÍAS AVENIDA: Arrojo 2, Vilaró 1, Meyers 3, Martín 12, Cave 11 -cinc inicial- Soriano 10, Magarity 2, Spreafico 10, Zellous 6, i Takacs-Kiss 13
ÀRBITRES: Mas, Morales i Acevedo
PARCIALS: 15-18, 37-31, 56-49, 69-70
