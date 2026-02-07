Futbol
El Centre d'Esports Manresa troba la Seu del 120è aniversari
El club degà de l’esport de la ciutat mostra una imatge icònica de les seves dues primeres plantilles davant de la imponent basílica
Abans de tot, dir que l’orígen d’aquest article no surt de qui l’escriu, ni de qui hi surt, sinó de qui n’ha fet la foto. El fotògraf Jordi Biel, col·laborador des de fa tants anys de Regió7, és qui va tenir la idea que el Centre d’Esports Manresa, a qui immortalitza setmana rere setmana amb la seva càmera, tragués partit d’una icona de la ciutat com la basílica de la Seu. I com que hi ha permís per prendre’s la llicència un cop cada 120 anys, li han fet cas.
Així, aquest dissabte al migdia, els primers equips masculí i femení de l’entitat s'han encaminat cap al solemne edifici gòtic per seguir unint històries. Perquè si quan es van presentar els actes del seu 120è aniversari, al mes d’octubre, el club va fer-ho al Museu del Barroc, ara ha fet un pas més enrere, fins a l’Edat Mitjana, per fotografiar-se amb tot un emblema.
El ventet empipador
Aquest cap de setmana era el moment ideal per fer la foto. En el futbol modern, els mercats d’hivern no són els de Nadal, ni els que omplen les viles del país en dissabtes com ahir, sinó els que provoquen anades i vingudes de jugadors. En el CE Manresa, aquest es va acabar a principi de setmana, i algunes de les noves contractacions, com la del sallentí David Batanero, no es va fer pública fins dies després. Per això ha calgut esperar fins ara per poder fer aparèixer a la instantània tots els jugadors que finalitzaran la present temporada.
Al seu costat, les integrants de l’equip femení, que disputen el grup 6 de la Segona Divisió. Els dos equips sèniors de l’entitat, els respectius equips tècnics i les autoritats. Aquest cop no hi era el regidor d’Esports, Anjo Valentí, per una indisposició, però no ha faltat a la cita l’alcalde, un Marc Aloy que ha aguantat estoicament i amb posat garratibat el ventet que bufava a damunt del Puig Cardener.
Perquè tota fotografia com aquesta requereix el seu procés. Primer han arribat ells. S'han canviat a sota, a la plaça de la Reforma, i quan els han avisat, han pujat per situar-se damunt de les 24 escales de davant de la façana principal del temple. Però ja se sap que els fotògrafs són perfeccionistes i tothom havia de posar-se on tocava per allò de respectar la correcta composició de la imatge. Alguns, amb menys paciència, es tapaven amb l’anorak mentre Biel, el responsable de premsa, Nasi Sala, i el vicepresident home-orquestra del club, Francesc Sòria, organitzaven la cosa. I és que no fa gaire gràcia voltar per Manrússia en calça curta a principi de febrer, ni sota un sol esmorteït.
La mescla correcta
Després han arribat elles, i no per fer-se esperar. Les diferències estructurals en l’esport provoquen que els homes vinguessin d’entrenar-se mentre moltes d’elles s’havien hagut de saltar l’horari laboral per ser presents a l’acte. D’altres no han pogut fer-ho, com tampoc algú a qui tothom ha trobat a faltar, una institució com és el delegat del club, José Antonio Sánchez, per motius familiars.
Després de la foto femenina, la més complicada, la de tothom junt. Distracció amb un parell de noies que han passat pel costat gravant amb un mòbil. «Twitter, twitter», exclamava algun amb voluntat d’aparèixer en algun reel viral. Al final, amb l’alcalde i el president del club, Lluís Basiana, mig congelats però professionals fins al final, les fotos oficials, uns clics per a la història. Diumenge, els nois juguen contra el Vilanova (12 hores) i les noies, contra el Solsona (18.45 hores). I al Nou Estadi del Congost, la seva seu habitual, no la d’ahir, amb S majúscula.
