El CN Manresa salva l'empat a l'últim segon, però perd als penals amb el CD Navarra (22-21)
Dues errades en el tercer i quart llançament allunyen els bagencs de sumar un punt més
Redacció
El CN Manresa ha salvat l'empat a l'últim segon de l'enfrontament amb el CD Navarra, però ha caigut a la tanda de penals després de perdonar en el tercer i el quart llançament (22-21). Malgrat un primer parcial que ha acabat amb 5 a 0, els bagencs han estat capaços de capgirar el mal inici amb un bon segon temps (4-8). El partit ha estat el corresponent a l'última jornada de la fase inicial del grup B de la Segona Divisió.
La catorzena jornada, l'última de la fase inicial, era del tot intranscendent pel que fa als punts per ambdós conjunts. El CN Manresa l'afrontava ben situat al grup capdavanter de la primera fase i ja classificat per a la fase d'ascens. L'únic interès el tenia posat en l'enfrontament entre el Real CANOE NC B i el Ciudad d'Alcorcon, en què es decidirà si passa de ronda com a tercer o quart classificat. El Navarra, per la seva banda, ho feia com a penúltim, sense cap opció de millorar i ja centrat en la fase següent, en què lluitarà per mantenir la categoria.
L'enfrontament no ha començat de la millor manera pel Manresa, que ha vist com el Navarra s'avançava per cinc gols a zero. Tot i el mal inici, els de David Torilo han reaccionat, han forçat el 5 a 1 abans d'acabar el primer parcial i han signat un segon temps especialment golejador (4-8) que els ha permès acabar la primera part amb empat a nou dianes.
Tot i que els de Torilo s'han posat per davant al tercer parcial amb un gol d'avantatge (3-4 i 12-13 global), els navarresos s'han resistit a concedir la derrota i s'han posat per davant poc abans del final del partit. En els darrers instants, un últim gol d'Ivan Rey ha forçat l'empat i la tanda de penals, que ha acabat amb victòria navarresa fruit de dues errades bagenques en el tercer i el quart llançament.
CD NAVARRA: Javier de la Maza, Unai Cortés 1, Erik Iriarte 1, Javier Zapata, Jaime Ibarrola 1, Unai Altuna 4, Unai García 7, Pablo Hernández 1, Iker Arraras, Ander Jauregui 5, Daniel Zulaica 1, Josu Aznar, Ibai Delgado 1.
CN MANRESA: Ferran Garcia, Martí Puerta 2, Marc Urgeles, Roc Serra, Enric del Blanco 2, Lluís Mayol 3, Arnau Leon 2, Aaron Lujan 1, Ivan Martínez 7, Aleix Estany 3, Ivan Rey 1, Èric Cruz, Bernat Prat.
ÀRBITRES: Antonio Monroy i Daniel Bravo.
PARCIALS: 5-1, 4-8, 3-4, 6-5 (final del partit), 4-3 (penals)
