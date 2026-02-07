Futbol sala
El Covisa Manresa fa mèrits, però cedeix un empat a les Corts (3-3)
Els bagencs guanyaven per 1 a 3 a falta de deu minuts
Redacció
El Covisa Manresa ha fet mèrits per endur-se la victòria, però ha cedit un empat a tres gols a la pista de les Corts, el sisè classificat del grup 3 de Segona Divisió B. Tot i que els bagencs han acabat la primera part amb 0 a 2 al marcador i guanyaven per 1 a 3 abans de l'últim quart d'hora, el conjunt local ha aconseguit rescatar un punt en els darrers minuts.
El conjunt manresà visitava aquest vespre la pista de les Corts, el sisè classificat, que es troba immers en la lluita per les posicions de play-off. Locals i visitants, doncs, afrontaven el duel necessitats de punts però en realitats molt diferents.
El partit ha començat de la millor manera pel Covisa Manresa, que no ha encaixat i ha estat capaç d'avançar-se poc després de la desena de minuts amb un gol d'Héctor Albadalejo. Encara més, Aaron ha ampliat la diferència just abans d'acabar la primera part.
Cinc minuts després de començar la segona part, Adrià Bosch ha reduït diferències, però s'hi ha tornat el juvenil Morros, que ja va marcar en l'última jornada, tot just un minut després.
Finalment, però, i tot i disputar l'últim minut amb superioritat numèrica, els bagencs han deixat escapar els dos gols d'avantatge amb què afrontaven l'últim quart d'hora. A més, han patit les lesions d'Aaron i Mujal.
