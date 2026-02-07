Futbol
El Barça abandona la Superlliga de Florentino a dos dies que Laporta dimiteixi com a president
Sergio R. Viñas
El FC Barcelona ha anunciat aquest dissabte, en un comunicat breu, que abandona formalment el projecte de Superlliga europea que lidera Florentino Pérez i en el qual ja només queda el Reial Madrid. Una decisió que Joan Laporta feia mesos que cuinava i que finalment ha pres a falta de dos dies perquè dimiteixi com a president del club per presentar-se a la reelecció el 15 de març.
«El FC Barcelona informa que avui ha notificat formalment a l’European Super League Company i als clubs que n’han format part la seva desvinculació del projecte de la Superlliga europea», ha anunciat l’entitat blaugrana tot just unes hores abans de rebre el Mallorca al Camp Nou.
Es dona la curiositat que el Barça es va submergir de ple en la Superlliga el 27 d’octubre del 2020, en una decisió que Josep Maria Bartomeu va anunciar just abans de dimitir, i que se’n desvincula amb la renúncia d’un altre president, si bé Laporta pretén continuar en el càrrec si rep la confiança majoritària dels socis d’aquí a poc més d’un mes.
El divorci amb el Reial Madrid ha sigut un procés que s’ha accelerat aquesta temporada. El gest més significatiu es va produir quan Laporta va acudir a l’octubre a l’assemblea general de l’Associació Europea de Clubs, que presideix Nasser al-Khelaïfi, el màxim dirigent del París Saint-Germain, i que compta amb el suport de la UEFA. Dies abans, amb motiu del Barça-PSG de la Champions disputat a Montjuïc, havien coincidit tots dos amb Aleksander Ceferin.
Renúncies immediates
Són diversos els motius que addueix el Barça, segons fonts del club. La mateixa fundació de l’entitat que havia de gestionar la Superlliga va ser un fiasco absolut, amb la presentació en un programa nocturn de televisió, de matinada i de marcat biaix madridista. Laporta, en nom del club, va ser l’últim a adherir-s’hi perquè va passar en l’últim procés electoral del 2021.
Les reaccions al projecte van resultar reveladores sobre el futur que l’esperava. L’endemà es va estendre un clamor d’indignació propulsat també per la UEFA. Més de la meitat dels 12 clubs fundadors van renunciar públicament a l’invent, immediatament els sis anglesos i dos dels tres italians. Els alemanys no estaven alineats, tampoc d’altres països. La Juventus va aguantar una mica més, també l’Atlètic de Madrid, però en els últims anys només secundava el Barça al Madrid, bàsicament per les bones relacions entre Laporta i Florentino. Les aficions, en general, es van oposar frontalment a una competició que pretenia ser tancada. La UEFA va amenaçar els equips amb sancions duríssimes i l’expulsió de les competicions europees.
Res cinc anys després
Fonts de l’entitat barcelonista entenen que han transcorregut gairebé cinc temporades i el model no s’ha mogut gens ni mica més enllà de la carta d’intencions i dels litigis legals creuats amb la UEFA, en els quals la Superlliga va guanyar batalles. El quid de la ruptura que fonamentava la Superlliga era que els clubs europeus disputessin més partits en la competició i obtinguessin molts més diners.
La UEFA ha reformat la Champions, l’Europa League i la Conference League, per satisfer les necessitats dels rebels, i prepara altres innovacions en el futur. El Barça es dona per satisfet amb la reacció del màxim organisme després d’haver arreglat també les enormes diferències que va mantenir amb la UEFA i que s’arrossegaven des de feia una dècada.
I una altra de les últimes raons per les quals Laporta fuig de la companyia de Florentino Pérez rau en el paper que exerceix el Reial Madrid als jutjats amb el cas Negreira i la influència que el president blanc exerceix sobre alguns mitjans perquè sigui un tema de conversa constant malgrat estar judicialitzat. Ho va verbalitzar l’ara president sortint en el sopar de Nadal amb els empleats blaugranes. El comunicat d’aquest dissabte abans del comiat de Laporta de la presidència (dilluns vinent) sentencia de manera concloent la posició del club.