Bàsquet
Una de freda i una de calenta del Baxi Manresa júnior a l’Eurolliga NextGen
El conjunt de Nacho Juan acaba el dia superant l'Olympiacos (83-101) després d'haver caigut apallissat pel Super Mega Belgrad (61-108)
Regió7
Els júniors del Bàsquet Manresa han acabat amb una bona victòria sobre l’Olympiacos (83-101) la segona jornada, i la fase de grups, de la ronda de l’Eurolliga NextGen que s’està disputant a la ciutat bavaresa d’Ulm. Al matí, els nois de Nacho Juan havien estat severament apallissats per Super Mega Belgrad (61-108), però després s'han refet per superar el conjunt grec i això els ha deixat en la tercera posició del seu grup.
El segon partit ha tingut un clar protagonista, Àlex Muncunill, autor de 29 de valoració després d’unes dobles figures de 19 punts i 10 rebots. El Manresa ha dominat des del principi, tot i que no s’ha pogut escapar del tot fins al tercer quart. Al descans vencia per 43-51, en un partit de molts punts en què cinc jugadors bagencs han arribat o superat els deu punts, amb 13 d’Olvera i Jekabsons. El darrer quart ha estat de control, davant d’un Olympiacos en què només Papaioannou ha plantat cara amb 20 punts anotats.
Tot al contrari que al matí, en què el Super Mega, qui ha acabat primer de grup, ha passat per damunt del Baxi. Cap dels jugadors dels bagencs no ha pogut passar dels deu punts anotats, amb 9 de Jekabsons i Dolo.
