Atletisme
Martí Serra, de Sant Fruitós i de l'Avinent Manresa, es proclama campió d'Espanya sub-23 d'atletisme en pista curta
El saltador de perxa de Sant Fruitós guanya amb intent de marca personal i Ericka Badeau Masseras afegeix una plata, en 60 metres, al botí manresà
El Club Atlètic Igualada guanya dues medalles, amb una plata de Judit Navarro en els 3.000 metres i un bronze de Toni González en alçada
L'atleta de l'Avinent Manresa Martí Serra ha guanyat la medalla d'or en el salt de perxa dels Campionats d'Espanya de pista curta de la categoria sub-23 que s'estan fent a la pista coberta Carme Valero de Sabadell. El saltador de Sant Fruitós ha fet un millor salt de 5,27 metres, el seu segon de la tarda després d'haver superat els 5,12. Amb això n'ha tingut prou per guanyar. Després ha fet tres intents sobre 5,51 metres, que hauria estat la seva marca personal, però no ha pogut superar el llistó. El segon lloc ha estat ex aequo per a Martí Brullàs (Fent Camí Mislata) amb 5,22 i per a Manuel Sánchez (Albacete) amb 5,22.
No ha estat l'única medalla de l'Avinent, ja que la seva companya Ericka Badeau Masseras ha estat plata en l'última final del dia, la dels 60 metres. La velocista del club bagenc ha fet un temps de 7.43 i només ha estat superada per dues centèssimes per Carla Arwen Martínez, del Super Amara BAT. El bronze ha estat per a Ariadna Montalbán, del Playas de Castelló, amb 7.48. En les eliminatòries, Masseras havia fet 7.57 i 7.43, la mateixa marca de la final, respectivament.
Per la seva banda, el CA Igualada Petromiralles ha pujat dos cops al podi. En els 3.000 metres, Judit Navarro ha guanyat la plata en els 3.000 metres amb la seva millor marca personal i un temps de 9.31.88. Li ha faltat poc per arribar a l'or de Maria Viciosa (Nike), amb 9.29.99. El bronze ha estat per a Inés Herault (Universidad de Burgos), amb 9.36.59.
L'última medalla medalla de la tarda per als representants de la Catalunya central ha estat per a Toni González, del CA Igualada Petromiralles, que ha guanyat la medalla de bronze en salt d'alçada. El seu millor salt ha estat de 2,05 metres i llavors ha errat un intent en 2,07 i dos sobre 2,09. El primer lloc ha estat per a Martí Cissé (AA Catalunya), amb 2,11 i el segon per a Raúl Matilla (Fent Camí Mislata), amb la mateixa alçada, però més intents.
Força classificats
En la resta de la jornada hi ha hagut uns quants classificats més. Biel Cirujeda, de l'Avinent, disputarà la final dels 400 metres aquest diumenge a les 13.30 hores després d'haver superat les semifinals en ser segon amb un temps de 47.61.
Pel que fa al CAI, Pau Subirats ha superat la primera ronda dels 60 metres, amb un temps de 6.98 i Carla Bisbal, les semifinals dels 1.500 metres amb 4.49.82. Avui correrà la final a les dues de la tarda.
En canvi, Mar Buchaca, del CAI, ha quedat eliminada en 60 metres en ser setena de la seva sèrie amb 7.88 i Aratz Cendon, de l'Avinent, ha quedat dotzè en la final de pes, amb 13 metres justos. Aquest diumenge, a les 11.25 hores, també disputarà la final de salt d'alçada la manresana Ona Bonet, del Nike.
