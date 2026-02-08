Futbol
El CE Manresa troba al Congost la solidesa que havia mostrat com a visitant a inicis de curs
Els bons resultats a casa recents permeten als bagencs lluitar pel lideratge del grup
El CE Manresa ha trobat en les últimes jornades al Congost la solidesa que havia mostrat com a visitant en el tram inicial de la temporada. Els bons resultats recents —tres victòries, dos empats i cap derrota— han permès als bagencs lluitar pel lideratge del grup cinquè de Tercera Federació.
Fins fa poques setmanes, el CE Manresa destacava per ser un molt millor equip visitant que local. Només havia aconseguit una victòria al Congost en els primers dos mesos de competició i havia deixat escapar alguns resultats favorables. A banda dels punts aconseguits, aquests registres també es veien reflectits en el marcador de gols anotats i encaixats. En vint-i-una jornades, el CE Manresa ha marcat onze gols com a local en deu partits, mentre que n’ha fet vint-i-dos en onze jornades com a visitant. N’ha rebut onze i dotze, respectivament.
Això no obstant, la tendència s’ha capgirat en les últimes jornades i el Congost s’ha convertit en una de les fortaleses principals dels blanc-i-vermells. El conjunt de Sergi Trullàs, que aquest migdia ha aconseguit sumar la segona victòria consecutiva a casa per primera vegada en tota la temporada després de guanyar el CF Vilanova per 1 a 0, ja acumula cinc enfrontaments seguits sense concedir cap derrota a casa.
Els bagencs han sumat deu dels últims dotze punts possibles com a locals i han passat de lluitar per una plaça de play-off d’ascens a enganxar-se al Badalona i el Cornellà en la pugna per al lideratge de la competició. A banda de la victòria davant el Vilanova, també van guanyar davant el Vilassar de Mar i la Montañesa i van empatar amb el Cornellà, ara tercer classificat.
A inicis de curs, però, els registres van ser completament diferents. Els bagencs amb prou feines van sumar sis punts de divuit possibles al Congost i només van ser capaços d’imposar-se al FC l’Escala en la tercera jornada de competició en un partit que van remuntar en els minuts finals.
El CE Manresa tindrà en les pròximes jornades una bona oportunitat per consolidar la solidesa al Congost i establir'-se al capdavant de la classifiació. Després de les victòries davant de dos equips de play-off, i deixant de banda el partit amb el Tona, que és vuitè, les cites següents seran amb l’Europa B, el Can Vidalet, el Vic i el Cerdanyola, tots ells conjunts de la part baixa de la taula.
