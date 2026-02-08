El Gimnàstic juvenil es fa fort a casa i surt del descens (1-0)
Un gol d'Urcan a l'inici del partit dona tres punts vitals als manresans, que dominen i mereixen ampliar el marcador malgrat les baixes
El Gimnàstic de Manresa juvenil va sumar un important triomf a casa davant un rival directe, el Cornellà (1-0). Amb aquest resultat, l'equip manresà surt de la zona de descens i puja fins a la onzena posició, a tres punts, precisament, de l'equip del Baix Llobregat, que és qui marca la zona vermella de la classificació.
El partit va començar de la millor manera possible pels interessos dels manresans, malgrat les baixes, quan, al minut 3, Alex Urcan rematava un córner en una jugada d'estratègia al segon pal i anotava l'únic gol del partit. Els manresans mantenien el bon nivell de l'inici i tenien una bona ocasió als nou minuts de partit de Cristian Domínguez que aturava Fariña. Els manresans tenien la possessió i les ocasions en un partit intens i amb molts duels al mig del camp que els bagencs n'acostumaven a sortir victoriosos. Els visitants s'apropaven amb poc perill a la porteria de Lagunas i no aconseguien empatar.
A la segona meitat, malgrat el domini de la possessió del conjunt local, els verd-i-blancs tenien l'ocasió més clara del partit a l'hora de joc quan Lagunas feia una doble aturada providencial en dues rematades visitants. Això no va desconcentrar al Nàstic, que dos minuts més tard tenia una clara ocasió de Galobardes que sortia arran de pal, i poca estona després tornava a estar a prop del gol amb un xut de Deluchi que aturava Fariña. Als minuts finals, els visitants ja no van inquietar massa més a la porteria local i Galobardes va tenir una nova ocasió que es va estavellar al pal.
GIMNÀSTIC DE MANRESA: Lagunas, Alsina (Corbalán 77’), Arnau, Olivencia, Urcan, Ibars, Domínguez (Hablili 77’), Deluchi, Galobardes (Martínez 89’), Rico (Guerra 81’) i Ceprián (Barrabés 89’).
UD CORNELLÀ: Fariña, Pérez (Linares 76’), Landi, Torres (Sanchez 61’), Touray, B. Martí (J. García 45’), Muraska, Bargalló, Kisak, H. García (O. Martí 79’) i Yebenes (Mejía 45’).
ÀRBITRE: Pau Gené, auxiliat per David Eugeni Aranega i Jaume Pané.
GOL: 1-0 Urcan min 3.
