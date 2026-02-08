El Gironella s’emporta el derbi al camp del Berga (0-2)
Els gironellencs sumen tres punts valuosos gràcies a un gran tram final de primera meitat i eviten que els locals assaltin el lideratge
L’Atlètic Gironella va assaltar el camp del Berga (0-2) en un partit amb màxima intensitat. Els gironellencs es mantenen quarts, mentre que els de la capital comarcal perden l'oportunitat d’assaltar el lideratge.
Els primers minuts van ser intensos, però el Berga tenia les primeres aproximacions a porteria. Tot i això, no hi havia un clar dominador i cap dels dos equips s’arriscava en excés. Els gironellencs s’anaven trobant més còmodes i tenint més possessió, però no aconseguien incomodar la porteria rival, mentre que els locals eren molt més directes i insistents en atac. Just abans de la mitja hora de joc, els gironellencs tenien una ocasió clara que acabava a la xarxa, però que l’àrbitre anul·lava per fora de joc. Però dos minuts després, Alex Fernández rematava un rebuig d’Ivan Gil i anotava el primer pels visitants. En el millor moment de l’equip groc-i-blanc, una altra ocasió molt clara acabava al pal. Gil també va haver d’aturar una doble ocasió dels gironellencs.
A la segona part, ja sota una intensa pluja, els gironellencs van sortir millor i van començar a tenir bones ocasions. Als cinc minuts de la represa, Roc Molina rematava un llançament de falta de Pau Ragués que s’estavellava al pal. El Berga lluitava amb insistència, però poca efectivitat davant d’un equip visitant molt ben ordenat i que tenia aproximacions al contracop. Els locals gaudien d’algunes ocasions, a pilota aturada o en transicions, però Josep Calaf aconseguia rebutjar les ocasions. Els minuts finals van ser de domini i ocasions del Berga, però no van aconseguir anotar.
CE BERGA: Gil, Sonko, Ruiz, Cáceres, Baldeh, Puigbò, Hualpa, A. Hernandez, O. Hernandez, Artigas i Martínez.
CF ATLÈTIC GIRONELLA: Calaf, Molina, Fernandez, Valls, Rodríguez, Fígols, Toran, Gabarrós, López, Portell i Ragués.
ÀRBITRE: Jordi París, auxiliat per Marc García i Maria García.
GOLS: 0-1 Fernández min 30, 0-2 Molina min 51.
