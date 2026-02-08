Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Joanenc cau amb honor davant del líder (0-1)

Els bagencs aguanten 65 minuts sense encaixar davant el Singuerlín, però acaben caient i es mantenen lluny de la permanència

Dani Cayuela condueix davant la pressió d'Alejandro Llorens

Lluc Grandia

Sant Joan de Vilatorrada

El Joanenc va aguantar estoicament davant del líder, el Singuerlín, però va acabar caient per la mínima (0-1) en un duel on els bagencs van tenir ocasions, però van acabar superats per un equip físicament superior. Els santjoanencs es mantenen a la catorzena posició, a sis punts de la zona de permanència, tot i que amb un partit menys, contra l'Alpicat, que recuperaran aquest dijous.

Des de bon principi va quedar clar que els de Santa Coloma de Gramenet portarien la iniciativa en possessió, però la primera part va ser igualada i els santjoanencs van resistir sense que els visitants incomodessin en excés la porteria de Baquero amb una defensa ordenada. A més, van tenir alguna ocasió aïllada al contracop, tot i que tenien dificultats per sortir per la pressió física del líder del grup. Els visitants van anotar dos gols, però van ser anul·lats: un perquè la pilota havia sortit prèviament, i el segon per una falta clara al porter bagenc en un llançament de córner.

La segona meitat va tenir una dinàmica similar, tot i que el domini de l'equip visitant va anar creixent i les ocasions es multiplicaven. Al minut 66, el Singuerlín va fer l'únic gol del partit, obra de David Pérez. A partir d'aquell moment, els santjoanencs van intentar fer una passa endavant, a la recerca de l'empat, però no van aconseguir inquietar la porteria visitant i van veure com els tres punts s'escapaven de Sant Joan.

FC JOANENC: Baquero, Bestard (Moratonas 89’), Sala, López (Olmedo 62’), Iniesta (Ragageles 69’), Castilla, Djitte, Serran (Serra 62’), Ariza (Estruch 62’), Cayuela (Herms 62’) i Vicente.

CF SINGUERLÍN: Tomas, Aguilera, Guerrero, Ito, Llorens, Adalid (Monsó 54’), Carricondo, Perez (Creixell 69’), Aguilar (Macarulla 86’), Batista (Sánchez 54’) i Kandeh.

ÀRBITRE: Sergi Sanahuja, auxiliat per Pol Cirauqui i Aleix Cañizares.

GOLS: 0-1 Perez min 66.

