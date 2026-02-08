L'Igualada arrasa el Poble Sec i s'apropa a la segona posició (2-6)
La Pirinaica supera el Ripollet (1-0) i el Gimnàstic guanya després de sis partits (4-1)
Golejada de l’Igualada al camp del Poble Sec (2-6) que els deixa més a prop de la segona posició. Eudald Carbó, Hugo Santana i Franc Samaniego va deixar encarrilat el partit amb tres gols en els primers minuts i Miguel Fernandez, que entrava a la represa, feia un hat-trick per completar la golejada.
Victòria molt important de la Pirinaica a la Mion davant un equip de la part alta, el Ripollet (3-0). Els manresans s’enfilen a la sisena posició i acumulen tres victòries consecutives. Max Morell va obrir la llauna a l’inici de la represa, i ja a les acaballes de l’enfrontament, primer Miquel Nocete i després Arnau Puentes van sentenciar.
El Gimnàstic de Manresa va aconseguir vèncer (4-1) després de sis partits sense conèixer la victòria. Va superar el cuer del grup, el Parc, i li serveix per mantenir la novena posició i allunyar-se del descens. Marc Grifell va obrir la llauna i Pol Fornell ampliava distàncies. Els barcelonins retallaven distàncies, però de nou Fornell posava el 1-3 abans del descans. Als minuts finals, Hugo Rodríguez sentenciava el partit.
El Cardona va perdre dos punts a l’últim instant i va aconseguir un empat agredolç davant el Balaguer (3-3) que els fa baixar a la onzena posició. Xavier Ratera, de penal, va empatar el primer gol visitant, i Aitor Segura va fer el 2-1 a la mitja hora de joc. Ja a la segona part, els de la Noguera van empatar, però Rafel Pérez va tornar a avançar els bagencs abans del definitiu 3-3, al temps de descompte.
Al grup 3, Martorell es manté líder tot i suar per superar el Cubelles (1-2), equip en zona de descens. Els locals es van avançar a la primera meitat, de penal, però els del Baix Llobregat van empatar, ja a la segona meitat amb diana de Jordi García i van remuntar gràcies al gol de Marcel Howard-Ekum.
La Pirinaica, en canvi, va caure per la mínima contra el líder, el Singuerlín.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- 19 evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte