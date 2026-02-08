Bàsquet: Super Copa Masculina / Super Copa Femenina / Copa Catalunya Femenina
Un mal segon quart aboca l’Artés a la segona derrota (58-68)
El Martorell sotmet el Martinenc en un partit de molts alts i baixos (87-77)
El CB Igualada perd la batalla davant l’Instax CB Grup Barna (62-58), un rival directe a la part alta
El Petropintó ASFE encadena la vuitena desfeta consecutiva, al feu del Samá Vilanova SAF (53-42)
El CB Artés va encaixar la segona ensopegada de la temporada després de caure a casa davant el Jac Sants Barcelona (58-68), un dels equips més físics de Super Copa. Un inici irregular i un segon període en què els bagencs van perdre el rumb els van condemnar. A la segona meitat, la reacció va resultar insuficient per revertir el dèficit de setze punts amb què van enfilar el camí de vestidors.
Des del principi, els forans van reeixir en el seu pla per aturar els principals focus de l’Artés, controlar el rebot i sumar en atac per assumir la iniciativa en el marcador. Una circumstància que va abocar els locals a la precipitació i els errors defensius, sobretot a partir del tercer minut del segon quart. El Jac Sants, per contra, s’anava trobant cada vegada més còmode i es distanciava. Però el matx no estava resolt, i prova d’això va ser el parcial 6-0 de sortida al tercer quart. Els d’Oriol Sensat estaven determinats a tornar al partit, però els visitants no els van concedir l’oportunitat. Van gestionar a la perfecció una diferència que mai va ser inferior a la desena de punts.
En la següent jornada, el pròxim diumenge a les cinc de la tarda, miraran de refer-se de la derrota a la pista del Ramon Soler CB Salt.
Fitxa tècnica
CB ARTÉS: F.Mas 8, Roqueta, Guitart 8, Pujolreu 5, E.Mas 14 -cinc inicial- Oliinychenko 4, Cuñé, Soler, Sakai, Brià, Portella 11, Orrit 8
JAC SANTS BARCELONA: Maria 14, Buetas 11, Gironella 3, Vives 4, Rodríguez 7 -cinc inicial- Millan, Rojas, Ribó 9, Figueras 12, Marco, Gràcia 1, Díaz 7
ÀRBITRES: Ruiz i Perdiguer
PARCIALS: 13-18, 22-38, 41-53, 58-68
El CB Martorell sobreviu aquest cop a una nova muntanya russa
El CB Martorell va posar fi a una mala ratxa de tres derrotes consecutives amb una convincent victòria contra el FC Martinenc Bàsquet (87-77). La formació dirigida per Andrés Joya va tornar a deixar mostres de la seva falta de consistència, però també va exhibir pics molt alts de joc que van resultar vitals per sumar el novè triomf del curs.
L’inici del duel va ser vibrant, amb un intercanvi boig de parcials sense que cap equip imposés un cert ordre. Els locals van començar amb un 8-0 de sortida que va ser respost ràpidament pels visitants. En aquest context, el Martorell va acabar assumint la iniciativa des de finals del primer període. El Martinenc va aguantar el ritme fins a la meitat del segon quart, moment en què Cáceres i Corominas van obrir un parcial feridor que va permetre als locals obrir una escletxa al marcador. A la represa, la muntanya russa es va convertir en una constant. El conjunt local semblava tenir un control aparent del partit, però les reaccions visitants posaven la por al cos a la graderia. De fet, els barcelonins es van situar a només dos punts a les acaballes (76-74, min. 36), però el Martorell va tornar a mostrar-se més sòlid en els moments clau i va acabar decantant el duel al seu favor.
Fitxa tècnica
CB MARTORELL: Ribas, Cáceres 11, Corral 17, Bascuñana 2, Ortiz 10 -cinc inicial- V.Díaz 15, A.Díaz 11, Peláez 9, Hernangómez 2, Corominas 10, Yeste
FC MARTINENC BÀSQUET: Aziz 23, Porra, Singh 13, De Haro 14, Catalano -cinc inicial- Salat, Maric, Serra, Monterosa, Abu 8, Soroa 4, Carbonell 15
ÀRBITRES: Osorio i Pérez
PARCIALS: 28-24, 52-32, 70-57, 87-77
L'Igualada cau davant un rival directe a la part alta
El CB Igualada va perdre la batalla contra l’Instax CB Grup Barna (62-58) en un partit disputat fins al final entre dos equips que lluiten per les places capdavanteres de Super Copa Femenina. La igualtat va presidir la confrontació des dels primers compassos. Les barcelonines van assumir el lideratge en un primer període en què van sortir molt fortes. Tanmateix, no va ser fins al segon quart que van distanciar-se gràcies a un bon treball defensiu que va deixar les anoienques per sota dels deu punts. A la represa, la formació de Joan Albert Cuadrat va arribar a situar-se per davant en dues ocasions (43-45, min. 29) i (54-56, min. 37), però les locals van ser més clarividents en els moments clau.
Fitxa tècnica
INSTAX-CB GRUP BARNA: Dits, Ortiz 11, A.Garcia 15, Casanovas 5, Zori 15 -cinc inicial- Sandrine 3, López 5, Colas, Gómez, S.Garcia 5, Estrada 3
CB IGUALADA: Blanco 4, Compte 2, Soler 6, Tajahuerce 16, Roqué 12 -cinc inicial- Vidal 4, Enrich 6, Díaz, Nieto 6, Puente 2
ÀRBITRES: Estrems i Salas
PARCIALS: 16-15, 31-24, 49-45, 62-58
L'ASFE paga car un inici tèrbol
El Petropintó ASFE va encadenar la vuitena derrota consecutiva en caure a la pista del Samá Vilanova SAF (53-42) , una formació en línia ascendent que les santfruitosenques havien aconseguit vèncer a la primera volta per un ajustat 64-62. Una de les claus del partit va ser l’inici tèrbol que van protagonitzar les jugadores dirigides per Sergi Hormigo, ja que van ser incapaces de trobar bones accions en atac. A l’altra banda del parquet, les garrafenques van trenar diverses jugades positives que els van permetre obtenir un substancial avantatge al final del primer quart. Tanmateix, l’ASFE no va defallir davant l’adversitat, i van anar-se acostant a còpia de treball fins que la precipitació final les va privar de lluitar pel triomf.
Fitxa tècnica
OLARIA ESPORTS-LA PARRÒQUIA-SAMÀ VILANOVA SAF: Mateos 11, Pérez 6, Bartlett 10, Torres 4, Dichos 7 -cinc inicial- Raya, Miro 10, Bruna, Creixell 3, Camuñas 2, Canales
PETROPINTÓ ASFE: Fornells 13, Colldeforn 5, Franch 7, Albàs, Momotiuk 2 -cinc inicial- Salas 4, Morros, A.López 2, M.López 2, Clarà 2, Martínez 5
ÀRBITRES: Berasaluce i Jurjo
PARCIALS: 16-4, 25-17, 38-32, 53-42
