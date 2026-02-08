Bàsquet / Tercera FEB, grup C-B i C-A
El Navàs s’endú un derbi decidit en l’últim quart (77-59)
L’Esparreguera competeix durant trenta minuts, però es queda sense benzina en el tram final i els bagencs ho aprofiten per sentenciar
L’Igualada venç amb solvència el Calvià i suma l’onzena victòria (87-68)
El CB Navàs segueix a velocitat de creuer. En aquesta darrera jornada van imposar-se amb autoritat en el derbi intercomarcal del grup C-B de Tercera FEB contra el CB Esparreguera (77-59) per sumar el setè triomf consecutiu, el catorzè en total. Els del Baix Nord van mantenir la cara al partit durant trenta minuts traient el màxim profit de les virtuts de la seva plantilla i seguint un bon pla de partit. Els bagencs van aprofitar la davallada final dels seus adversaris per sentenciar el partit.
El duel, corresponent a la jornada 17 de la lliga, enfrontava dos conjunts amb tendències oposades. Per una banda, un Navàs en estat de gràcia que no perd des de principis de desembre. Només el TQ-CB Prat, amb una ratxa espectacular de catorze triomfs consecutius, està més fort que els d’Isidre Suau. D’altra banda, un CB Esparreguera a la recerca d’una regularitat necessària per consolidar el projecte. Des que Marc Raventós va agafar les regnes de l’equip a principis de desembre, la dinàmica no ha millorat respecte a quan va deixar l’equip Norberto Guerra, si més no, pel que fa als resultats.
El partit va començar amb un interessant intercanvi de cops entre els dos equips. Fins al minut 4, la igualtat era màxima (11-10), però sis punts seguits de Zhuravlov van atorgar el primer marge per als navassencs. Així i tot, l’encert de l’equip del Baix Nord era considerable, notablement més elevat del que preveien els locals. En aquest punt, conscients que no podien deixar jugar amb tanta facilitat els visitants, els locals van apujar el nivell defensiu. El Navàs tampoc ho va tenir tan fàcil en atac, però van marxar al descans amb una diferència que fregava els deu punts.
El pas pels vestidors no va comportar un canvi gaire significatiu del partit. El Navàs obtenia avantatges que arribaven al doble dígit (53-43, min. 35), però els visitants resistien i tornaven al duel aprofitant les desconnexions dels locals. Tant és així que, abans d’afrontar els últims deu minuts, només un triple de distància separava les dues formacions. Llavors, els d’Isidre Suau van donar un cop sobre la taula i amb un parcial de 7-0 (61-51, min. 33) van començar a posar els fonaments de la victòria. I és que l’Esparreguera es va quedar sense energies i el Navàs va poder practicar aquell basquetbol que tant li agrada: defensar fort, sortir al contraatac i efectuar atacs dinàmics. Al final, els esparreguerins van acabar claudicant abans d’hora davant la superioritat dels bagencs.
Una de les claus del partit va residir en el control del rebot per part del Navàs (van capturar 49 pilotes, per 31 de l’Esparreguera). En aquesta faceta van excel·lir Aboubacar Keita (14 rebots) i Alioune Fall (11 punts i 11 rebots), el jugador més destacat del partit. En el bàndol visitant, Jeremy Martin, Albert Barquets i Josep Solé van ser els homes que més bones prestacions van oferir.
En la pròxima jornada, el Navàs visitarà el Frivalca La Muela, mentre que el CB Esparreguera rebrà el CB Cornellà.
Fitxa tècnica
CB NAVÀS VISCOLA: Keita 8, Bataller 10, Monés 11, Zhuravlov 16, Montagut 10 -cinc inicial- Fall 11, Louassa 3, Albà 3, Saló, Ribera, Planell, Juncadella 5
TENEA-CB ESPARREGUERA: Martín 11, Roy 8, Bardés 2, Segarra 7, Solé 10 -cinc inicial- Rosado, Barquets 11, Almirall, Sellarès 4, Vera, Campaña 6, Romeo
ÀRBITRES: Dimitrov i Garcia
PARCIALS: 28-22, 45-36, 54-51, 77-59
L'Igualada desplega el seu arsenal contra el Calvià
El Monbus-CB Igualada va superar amb molta solvència el Flanigan Calvià (87-68) a Les Comes per sumar l’onzè triomf del curs. Els jugadors de Víctor Belenguer es van desempallegar dels seus adversaris a la represa incrementant la seva producció ofensiva i apujant les línies defensives. El matx era de marcada importància per als anoiencs després de la irregularitat mostrada en la passada jornada a Inca. Els primers compassos no van ser senzills davant la formació mallorquina, ja que la igualtat va ser màxima fins al descans. Aleshores, els amfitrions van desplegar el seu arsenal ofensiu, encapçalat per Baltà, Fons i Benito, fins a distanciar-se per sobre del doble dígit al tercer quart. En l’últim tram, van deixar sentenciat el partit mantenint la mateixa dinàmica de joc i sense rebre una resposta per part dels visitants. El pròxim compromís per als igualadins serà de màxima exigència, ja que visitaran el feu del líder, el Pujol Mollerussa, aquest pròxim dissabte.
Fitxa tècnica
MONBUS-CB IGUALADA: Sala 11, Benito 12, Baltà 15, Cumelles 10, Quintana 10 -cinc inicial- Enrich 3, Latorre, Fons 14, Tejero, Marbà 3, Viladrich, Aliaga 9
FLANIGAN CALVIÀ: González 6, Almenta 12, Vicente 5, D.Pou 23, De Leon 6 -cinc inicial- Garcia, D.Pou 3, Montalbán, Aguilera 9, Bennasar 4
ÀRBITRES: Safont i Miquel
PARCIALS: 18-18, 41-39, 68-57, 87-68
