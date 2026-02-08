Atletisme
Ona Bonet obté el bronze en el salt d'alçada dels estatals sub-23 en pista curta de Sabadell
La manresana del Nike fa un millor intent d'1,74 metres al tercer intent i fa pujar a cinc el nombre de podis de la regió central en el certamen
La manresana del Nike Running Club, Ona Bonet, ha estat tercera en el salt d'alçada en l'última jornada dels Campionats d'Espanya sub-23 d'hivern d'atletisme que s'han disputat a la pista coberta de Sabadell. Bonet ha fet un millor intent, a la tercera temptativa, d'1.74 metres i el fet de passar neta les alçades anteriors li ha permès accedir a les medalles. Després ha fet dos nuls sobre 1.76 i un altre sobre 1.78, en aquest moment primerenc de la temporada.
La victòria del concurs ha estat per a Laura Alegre, del Playas de Castelló, amb 1,78 metres, seguida de Fatoumata Diallo, del JA Sabadell, amb 1,76. També hi ha participat Anna Eberle, del CA Igualada Petromiralles, que ha estat vuitena, amb 1,64 metres.
Aquesta és la cinquena medalla dels esportistes de casa nostra en els estatals. Dissabte, Martí Serra, de l'Avinent, va guanyar el salt de perxa. La seva companya Ericka Badeau Masseras va ser segona en els 60 metres i també hi va haver dos bronzes per al CA Igualada, ja que Judit Navarro va ser tercera en els 3.000 metres i el seu company Toni González ho va ser en l'alçada.
En l'últim dia de competició també ha destacat el sisè lloc de la igualadina Carla Bisbal en els 1.500 metres, amb un temps de 4.38.14. Biel Cirujeda, de l'Avinent, ha estat quart de la final B i sisè en total dels 400 metres, amb 47.91 i Pau Subirats, del CAI, no ha pogut prendre la sortida en les semifinals dels 60 metres.
