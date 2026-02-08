El Puig-reig goleja la Sabadellenca i s'apropa al lideratge (7-0)
El Vilanova del Camí supera el Fàtima en el derbi anoienc (0-1) i La Seu d'Urgell s'apropa al lideratge (3-0)
El Puig-reig va golejar el cinquè classificat, la Sabadellenca (7-0) i es reenganxen al tren del lideratge, a només dos punts del Fundació Terrassa. En una actuació molt coral, Joel Fernandez va fer dos gols i Martí Soler, Adrià Balagué, Felipe Guerrero, Isidre Marsiñach i Arnau Pons en van fer un cadascun.
Per altra banda, un solitari gol, de penal, d’Ivan García, al temps de descompte de la segona meitat, va donar la victòria al Vilanova del Camí en un derbi anoienc de necessitats contra el Fàtima (0-1) en el que s’enfrontaven penúltim i cuer. Els vilanovins es queden a tres punts de la permanència i enfonsen l’equip d’Igualada, que queden a tretze punts de la salvació.
L’altre equip anoienc del grup, el Piera, va caure davant el Sant Vicenç dels Horts (2-1) tot i que es va avançar al marcador, amb gol d’Oussama Qamboua. Els pierencs cauen a la novena posició.
Al grup cinc, nova victòria de la Seu d’Urgell, que s’apropa al lideratge. Els urgellencs van superar (3-0) al Linyola. Aleix del Águila, Tomas Young i Anderson Cayola van anotar els tres gols. Ara, la Seu estan a quatre punts del líder, el Juneda amb dos partits pendents.
Precisament l’equip de les Garrigues va empatar al camp del Sallent (3-3). Els sallentins guanyaven al descompte amb gol d’Edgar Fontan, Artur Pérez i Javier López, però el Juneda, va empatar a les acaballes. Amb aquest marcador, els sallentins són novens, però segueixen, també, amb dos partits pendents de jugar.
El Capellades també va empatar, però al camp del cuer, el Vallfogona de Balaguer (2-2). Víctor Navarro va fer els dos gols, empatant dues vegades les dianes locals. Els anoiencs van dotzens, a un punt del descens.
El Solsona també va firmar les taules (1-1) al camp del Guissona, gràcies al gol de Houssam Jbilou, i es manté penúltim, a un punt de la permanència.
