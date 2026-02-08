Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans de cap de setmanaAlícia RomeroRevolta PagesaBaikBorrasca MartaPremis Séquia 2026Baxi Manresa
instagramlinkedin

Hoquei patins

El Simar Igualada, filial arlequinat, guanya la Copa de la Princesa (1-2)

L'equip de Raül Castillo derrota el Martinelia Manlleu en la final de Vilanova i la Geltrú amb un gol de Cardil a poc més de dos minuts per al final

Els jugadors del Simar Igualada aixequen el trofeu i s'emporten el títol

Els jugadors del Simar Igualada aixequen el trofeu i s'emporten el títol / Xavi Garcia/Igualada Rigat

Regió7

Manresa

El Simar Igualada, el filial arlequinats, ha aconseguit el triomf en la final de la Copa de la Princesa d'hoquei patins masculí en derrotar en la final el Martinelia Manlleu per 1-2. El gol d'Àlex Cardil a dos minuts i mig per al final dona el títol als anoiencs.

El partit havia arribat a la final de la primera part amb un empat a un gol. Cardil havia avançat el seu equip als deu minuts de partit, després que l'equip sobrevivís a la targeta blava a Pau Berent tot just iniciat el duel.

Abans del descans, els osonencs han empatat amb una rematada de Nil López, que ha dut el partit al descans. En la segona part, una altra blava, a Roc Nogareda, que el Manlleu tampoc no ha aprofitat abans que Cardil anotés el gol de la victòria i fes esclatar l'alegria. El fort xut des del vèrtex de l'àrea ha decidit el campió.

Notícies relacionades

És la primera vegada que l'Igualada HC aconsegueix aquest títol. En les semifinals havia vençut amb molta facilitat el Pati Vic (4-0), amb gols de Martí Busquets, Nogareda i dos de Cardil, el millor jugador del torneig. El Manlleu havia superat per 3-2 el Corredor Mató Palafrugell en l'altra semifinal.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents