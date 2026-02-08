Motor | X-Trial
Toni Bou suma el seu dinovè triomf a Barcelona
El pilot de Piera s’imposa al Palau Sant Jordi en una històrica final en què per primera vegada s'han hagut de superar set zones
Toni Bou ho ha tornat a fer. El màxim dominador del trial a nivell mundial ha demostrat que es troba en un excel·lent estat de forma. I ho ha fet a la prova de casa, al Palau Sant Jordi de Barcelona, davant d’una afició entregada que ha vibrat de valent amb l’actuació de tots els pilots. Un triomf final que l’ha apropat a l’històric vintè títol sota sostre. Una modalitat en què no ha cedit un triomf general des del 2007.
La d'aquesta tarda al Sant Jordi ha estat especialment emotiva per a Bou, ja que li ha servit per reafirmar que no hi ha ningú que li pugui fer ombra a la prova disputada a Barcelona. Una cita d’on ha sortit vencedor en 19 de les 21 vegades que hi ha competit. Només un altre pilot català il·lustre ha estat capaç de superar el pilot de Piera, Adam Raga. El pilot d’Ulldecona va ser capaç de superar Bou en les edicions del 2008 i també en la del 2019.
Toni Bou ha dominat a les primeres de canvi, i ha superat amb extrema comoditat la primera ronda classificatòria. El pilot pierenc només ha sumat un punt de penalització en les sis primeres zones, albirant una superioritat que s’ha anat confirmant a mesura que ha avançat la vetllada. En aquesta primera mànega, el seu company Gabriel Marcelli i Jaime Busto han estat els seus rivals a la Super Pole.
El jove pilot britànic Harry Hemingway els ha acompanyat a la gran final després d’imposar-se amb certa comoditat a la Q2. A la Super Pole, Bou ha protagonitzat una exhibició amb totes les lletres, ha superat les quatre zones sense cometre ni una sola errada i amb un temps que ha fet tremolar. Més de 6 segons més ràpid que Marcelli —que a sobre ha penalitzat amb 1 minut i 10 segons més— i a 11 de Busto, que ha hagut de sumar 40 segons extres al temps total.
A la final, el pilot de Piera ha comès alguna errada més, però mai ha perillat la primera posició. Ha sortit líder de la primera zona, però no s’ha escapat del fiasco a la segona ni a la sisena. Cap dels seus contrincants ha aconseguit superar-les sense haver de posar els peus a terra. Busto ha estat segon, i el de Piera es pot adjudicar el mundial a la propera prova.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Mor Marissa Terra, regidora i portaveu d’ERC a Sant Feliu Sasserra
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- 19 evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte