Futbol
Victòria per la mínima del CE Manresa davant el CF Vilanova al Congost (1-0)
Els bagencs resisteixen mitja hora amb un home menys i fan valdre l’únic gol de Matheus
Les derrotes del Badalona i el Cornellà el deixen segon classificat amb els mateixos punts que el líder
El CE Manresa ha guanyat el CF Vilanova al Congost per 1 a 0 i es manté en la lluita pel lideratge del grup cinquè de Tercera Federació. Els bagencs han resistit mitja hora amb un home menys per l’expulsió d’Èric Montes i fan valdre l’únic gol de Matheus, de penal a la primera part.
Com era d’esperar, l’inici del partit ha estat molt igualat. El CE Manresa rebia la visita del cinquè classificat, el CF Vilanova, que es trobava a tan sols tres punts de distància a la classificació. Conscients del càstig que suposava encaixar massa aviat, els dos equips han provat d’intimidar-se a través de possessions llargues i sense prendre massa riscos.
Ha estat el Manresa qui s’ha sentit més còmode i qui més s’ha acostat a l’àrea visitant. A més, no ha patit gens en defensa. Excepte en els primers compassos, Òscar Pulido no ha hagut d’intervenir, protegit per una línia defensiva bagenca s’ha encarregat de mantenir el perill fora de l’àrea pròpia.
Se li resistia el gol al Manresa i també al davanter Ayoub, que ha tingut les ocasions més clares del partit abans de ser substituït per una sobrecàrrega al quàdriceps abans d’acabar la primera part. Ha entrat Barragán, que ha debutat al Congost després del seu fitxatge aquest mercat d’hivern. S’ha situat a la banda esquerra i Moha Ezzarfani ha passat a la punta d’atac.
En els minuts que ha disputat, Ayoub ha estat a punt de sorprendre amb una rematada a boca de canó que el porter Albert Alfonso ha refusat a córner amb dificultats. Més tard, un defensor li ha tret un cop de cap de sobre la línia quan el porter ja estava vençut. Mentrestant, el tècnic barceloní del CE Manresa Sergi Trullàs, molt actiu a l’hora de repartir indicacions, demanava calma als seus jugadors i els ordenava que no es precipitessin.
El gol que tots plegats esperaven ha arribat al voltant de la mitja hora. L’ha fet Matheus, que ha enviat al fons de la xarxa un llançament de penal provocat per Ezzarfani. L’avantatge apropava els bagencs a sumar la segona victòria consecutiva a casa per primera vegada en tota la temporada.
A la segona part, el Vilanova ha fet un pas endavant i el Manresa s’ha vist obligat a cedir-li la pilota. Els bagencs han passat a defensar-se més a prop de l’àrea pròpia i a provar-ho al contracop. En aquest esquema ha estat especialment perillós Barragán, rapidíssim per banda esquerra. També Bamta quan s’ha incorporat en els darrers minuts.
Tot i això, el partit s’ha complicat a l’hora de joc, quan Èric Montes ha vist la segona targeta groga i ha deixat l’equip amb deu homes. Ho ha aprofitat el Vilanova per atacar amb més intensitat, però el Manresa ha replegat bé amb dues línies de quatre i un davanter despenjat i els visitants no han estat capaços de xutar a porteria. Només ho han aconseguit quan, en el temps afegit, l’àrbitre ha decidit expulsar Barragán amb vermella directa. Llavors, ha aparegut el capità Òscar Pulido i ha salvat la victòria amb una gran aturada sota els pals.
Amb aquest resultat, i amb les derrotes del Cornellà i el Badalona, el CE Manresa empata a 39 punts al capdavant de la classificació del grup cinquè de Tercera Federació.
