La defensa dels Seattle Seahawks aclapara els New England Patriots del germà de Luke Maye a la Super Bowl
Drake Maye, el quarterback prodigi de New England, és incapaç de superar la dominant línia de protecció de Seattle
Albert Guasch / Regió7
Una defensa d’acer va convertir en campions anit els Seattle Seahawks a la 60a Super Bowl. Els New England Patriots de Drake Maye, germà de l'expivot del Baxi Manresa Luke Maye, van topar una vegada i una altra amb la musculada línia de protecció dels Seahawks, campions per segona vegada en la seva història (29-13). La revenja per la derrota del 2015, quan van ser derrotats pels Patriots, es va consumar 11 anys després a San Francisco, seu d’una final poc exuberant, una mica animada en l’últim període, i sobretot pel xou del descans de l’artista porto-riqueny Bad Bunny.
Va ser una Super Bowl de ‘drives’ curts i joc arran de gespa. Va escassejar el vol de l’ovalat i les defenses es van quadrar, sobretot la de l’equip dirigit per Mike McDonald a la banda i Sam Darnold en el lloc cardinal de quarterback. El primer ‘touchdown’, de l’equip de l’oest, no va arribar fins a l’últim quart. Fins aleshores només s’havia puntuat amb puntades de peu a la H. Hi va haver un miratge d’igualtat. Va ser breu. La defensa de Seattle va acabar devorant New England.
Els Patriots aspiraven a destacar-se com la franquícia amb més Super Bowls de tota la NFL —els seus sis trofeus estan igualats pels Pittsburgh Steelers— de la mà de Drake Maye, el segon quarterback més jove a jugar la cita per excel·lència de l’esport nord-americà. Però Maye, de 23 anys i fama de prodigi, va ser envestit i sepultat per una manada de búfals que el van tombar una vegada i una altra. No va aconseguir liderar el seu equip i l’ombra de Tom Brady encara sembla massa gran. El seu dia de glòria haurà d’esperar.
Seattle va controlar amb èxit els riscos des del principi. Van proliferar les passades en mà a Kenneth Walker, el running back convertit en crossa de Darnold i elegit MVP del partit. Walker va percutir sense descans a la recerca del forat en la rereguarda dels Patriots, un martell tossut. I els forats van acabar apareixent. Va acompanyar també la línia defensiva, que va deixar en blanc la franquícia de Boston durant tres quarts de partit, i el kicker Jason Myers, que amb cinc field goals va batre un rècord a la Super Bowl.
Història de redempció
Els màxims honors no van ser aquesta vegada per al quarterback guanyador, un Sam Darnold que protagonitza una història de redempció també molt nord-americana. No va complir les expectatives amb què va arribar a la NFL fa 8 temporades. Va anar fent tombs, d’un equip a un altre, sense consolidar-se enlloc. Fins que la temporada passada va enlairar-se amb els Minnesota Vikings. En el seu propòsit de reconstrucció, els Seahawks van apostar per ell i li van signar un contracte de 100 milions de dòlars per tres anys. Una aposta encertada.
És un quarterback de glamur reduït, sense el carisma d’altres companys del gremi, però ofereix un equilibri de prestacions i ha passat al davant d’estrelles de la seva generació a l’hora de presumir d’una Super Bowl. “Tots els meus companys, tots els entrenadors que he tingut, sempre han confiat en mi. I jo sempre he confiat en mi mateix... Mentre creguis en tu mateix, tot és possible”, va proclamar el jugador de 28 anys tan bon punt va acabar el partit, un esdeveniment de masses als EUA i que creix arreu del món.
En audiència televisiva no té rival —rondarà els 120 milions d’espectadors— i les celebritats desfilen en gran quantitat per impulsar el valor del producte. Al Levi’s Stadium s'hi va veure Adam Sandler, Bon Jovi, Macaulay Culkin, Sofia Vergara, Roger Federer, Jay Z, Travis Scott, Pedro Pascal i J Balvin, per citar-ne alguns. Enguany semblava que l’actuació de Bad Bunny, tan rebutjada pel moviment MAGA, rivalitzava amb el partit mateix.
Al final, la glòria esportiva sempre s’imposa i la família de Paul Allen, el cocreador de Microsoft al costat de Bill Gates, va poder celebrar l’èxit entre els seguidors de l’estat de Washington. Passats uns dies escoltarà, com a propietària dels Seahawks que és, ofertes dels millors postors. Efectivament, una franquícia campiona de la NFL està en venda. No podia penjar un anunci millor.
