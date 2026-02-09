Hoquei patins
L’Igualada Rigat es jugarà contra el CP Voltregà el pas a les semifinals de la Copa del Rei
L'equip que dirigieix Marc Muntané es veurà les cares als quarts de final amb el mateix equip que ja els va eliminar en l’edició del 2024
L’Igualada Rigat ha sabut aquesta tarda que es jugarà passar a les semifinals de la Copa del Rei contra el CP Voltregà. Els anoiencs partien com a caps de sèrie en un sorteig que ha servit per definir tots els enfrontaments possibles fins a una teòrica final. Com ja és costum, els quatre primers classificats de la primera volta de l’OK Lliga partien com a caps de sèrie, amb l’avantatge de saber que segur que els tocaria un rival que estava per sota a la classificació de la lliga regular.
La bola de l’equip que entrena Marc Muntané ha estat la segona que ha sortit, i l’ha tret del bombo Carmelo Paniagua, el president de la Reial Federació Espanyola de Patinatge. A continuació, ha estat el jugador del Noia Freixenet, Toni Salvadó, l’encarregat de treure la bola que els emparellava amb el Club Patí Voltregà. Aquest ordre també implica que l’equip anoienc disputarà els quarts de final el divendres 20 de març, una circumstància que els deixa en desavantatge respecte dels conjunts que jugaran el dijous 19.
L’altre equip que, en cas d’arribar a la final, hauria de jugar també tres partits en dies consecutius serà o bé el Hockey Club Liceo o l’Aitex Pas Alcoi. D’aquesta mateixa eliminatòria en sortiria el possible rival de l’Igualada a les semifinals, sempre que els anoiencs superessin prèviament el Voltregà. Una eliminatòria que, curiosament, ja es va donar fa dues temporades, tot i que aleshores el conjunt osonenc era el cap de sèrie.
A l’altre costat del quadre s’han definit les altres dues eliminatòries. La primera, que servirà per encetar la competició, enfrontarà el Calafell i el Reus Deportiu, mentre que la restant la jugaran el Barça i el Noia Freixenet.
