Agredeixen un àrbitre que en un estadi va demanar casar-se amb el nòvio

El dia abans a l’agressió, el jove va rebre amenaces explícites que esmentaven el seu lloc de residència

Pascal Kaiser després de l'agressió

Pascal Kaiser després de l'agressió / arxiu particular

Fermín de la Calle

Madrid

L’àrbitre alemany Pascal Kaiser, de 27 anys, va ser agredit al seu domicili la nit del 7 de febrer després de proposar matrimoni a la seva parella, Moritz, al RheinEnergieStadion de Colònia, on es jugava el partit de la Bundesliga amb el Wolfsburg, que va acabar 1-0, davant gairebé 50.000 aficionats. Després de la publicació del vídeo, va rebre nombrosos missatges de recolzament i d’odi, alguns dels quals revelaven la seva direcció i incitaven a la violència.

La participació activa de Kaiser a les xarxes socials en la lluita contra l’homofòbia va provocar una forta reacció a tot Alemanya. El dia abans a l’agressió, el jove va rebre amenaces explícites que esmentaven el seu lloc de residència. Va contactar amb la policia, que el va informar que no hi havia perill immediat. Kaiser afirma que 20 minuts després d’aquesta resposta, va sortir al seu jardí a fumar un cigarret i tres homes l’esperaven i el van atacar.

La policia sí que va intervenir després de l’atac i Pascal es troba ara sota protecció policial. El jove, que va relacionar l’agressió amb la seva proposta de matrimoni, va patir una lesió a l’ull dret. La violència i les amenaces contra les persones LGTBI segueixen en augment i són blanc dels delictes d’odi dels ultres en el futbol.

