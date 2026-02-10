Atletisme
El CAI Petromiralles suma fins a nou metalls en un sol cap de setmana
Els esportistes de l'entitat anoienca van aconseguir dues medalles als estatals sub-23 de Pista Coberta i set als catalans de llançaments llargs d'hivern
Regió7
El Club Atlètic Igualada Petromiralles va cloure un cap de setmana gairebé ideal amb nou metalls en dos campionats. Els atletes del club anoienc en van aconseguir dues en el 39è Campionat d’Espanya sub-23 de Pista Coberta, i set en els Campionats de Catalunya sub-23 i absoluts de Llançaments Llargs d’Hivern.
Aleix Camats va sobresortir per damunt de la resta de companys assolint un or en categoria sub-23 i una plata en l’absoluta de llançament de disc. L’atleta del CAI va llançar el disc fins a uns llunyans 50,14 metres. També va sumar un doble metall el llançador Guim Morcillo, que va ser plata en categoria sub-23 i bronze absolut en llançament de javelina, amb un millor intent de 60,92 metres.
Al seu torn, Eulàlia Férriz va ser bronze en la mateixa disciplina i en categoria sub-23, registrant 37,49 metres. En el mateix campionat, Jordi Pastor es va penjar una plata en llançament de disc sub-20, mentre que Josep Maria Lagunas era bronze en categoria Màster-45.
Als estatals sub-23 de Pista Coberta, els atletes de l’entitat igualadina van sumar dues medalles més. Judit Navarro va ser bronze en els 3.000 metres lliures, assolint la mínima per ser als estatals absoluts. Mentre que Antoni González també va ocupar el tercer graó del podi en salt d’alçada.
