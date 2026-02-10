Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Covisa Manresa enceta la Copa Catalunya a la pista del Molins CFS

El conjunt que entrena Jairo Molero haurà d'afrontar el partit amb moltes baixes i necessitarà convocar jugadors de l'equip juvenil

Aaron Riera, un dels puntals del Covisa, es va lesionar a Caner

Aaron Riera, un dels puntals del Covisa, es va lesionar a Caner / Arxiu/Jordi Preñanosa

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa enceta la seva participació a la Copa Catalunya de futbol sala aquesta nit al pavelló municipal de Molins de Rei. El conjunt que entrena Jairo Molero s’incorpora a una competició en què els equips de menor categoria ja han jugat tres eliminatòries. El rival dels bagencs serà el Molins 99 CFS, un conjunt que ja ha disputat dos partits i que es troba ara mateix a la zona baixa de Divisió d’Honor Catalana, dues categories per sota de la Segona Divisió B que regenta el Covisa.

Així i tot, el conjunt manresà no es pot relaxar, ja que arriba a aquest primer partit de la Copa Catalunya amb molts jugadors tocats. La més recent és la d’Aaron, que es va lesionar dissabte a Canet, i que se suma a les absències segures d’Ambròs, Asis i Xavier Santaella. Un reguitzell de baixes a les quals s’hi podríen sumar Jordi Sánchez i Lleïr Mujal, tots dos amb alguna molèstia derivada del darrer partit de lliga. Un quadre mèdic que obligarà al cos tècnic a bastir la convocatòria amb jugadors de l’equip juvenil, sense oblidar la importància cabdal del partit de diumenge contra el CCR Castelldefels, que marca la salvació.

L’equip de Molins de Rei va eliminar el Gelida per 1-4 en el primer partit que va jugar d’aquesta competició, i arriba a aquesta fase després de superar el Sant Sadurní. Una eliminatòria davant d’un rival de Tercera Divisió, però que va requerir d’una tanda de penals després d’acabar 3-3.

