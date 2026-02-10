Futbol sala
El Covisa Manresa incorpora Sergi Piquer per pal·liar les nombroses baixes del priemr equip
El jugador de 18 anys i format al planter del club manresà arriba procedent del Monistrol Futsal Club i debutarà el cap de setmana contra el CCR Castelldefels
Regió7
El Covisa Manresa ha incorporat al primer equip Sergi Piquer. El jove jugador de 18 anys i format al planter manresà arriba procedent del Monistrol Futsal Club de tercera divisió Nacional. Es tracta d'una incorporació que el conjunt bagenc ha hagut d'accelerar a causa de les nombroses lesions que han assetjat el primer equip aquesta temporada, i que obligarà a Jairo Molero a alinear molts juvenils pel partit d'aquest vespre contra el Molins 99, a la Copa Catalunya.
De fet, Piquer no podrà debutar avui mateix, ja que la normativa de la Federació Catalana de Futbol no permet que un jugador disputi una mateixa competició amb dos equips diferents. Piquer ja s'ha incorporat als entrenaments i si tot va segons el previst debutarà aquest mateix cap de setmana contra el CCR Castelldefels. Un duel de lliga que pot ser més que definitori de cara a les opcions del Covisa per mantenir-se a Segona Divisió B.
Sergi Piquer va militar a les formacions base del conjunt manresà des de la categoria infantil de manera consecutiva fins al primer any de juvenil. Segons ha explicat el mateix club, es tracta de la primera d'una sèrie d'incorporacions de futbolistes formats al club de cara a la temporada vinent.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat