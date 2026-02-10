Jocs Olímpics d'hivern | Esquí de fons
Jaume Pueyo i Bernat Sellés signen un resultat històric per l'esquí de fons català a uns Jocs
L'urgellenc s'ha classificat per a les mànegues de quarts en tretzena posició, la millor per a un esquiador en tota la història en uns Jocs d'hivern
L'atleta de Bellver de Cerdanya ha passat el tall per la mínima i per primera vegada la delegació catalana tindrà dos representants als quarts
Jaume Pueyo i Bernat Sellés han signat aquest dimarts al matí una actuació històrica per a l'esquí de fons català i estatal. L'esportista urgellenc i el ceretà han aconseguit classificar-se entre els 30 primers en la primera mànega contrarellotge de la jornada, i a partir de les 12.41 h provaran d'aconseguir una plaça per a continuar escrivint la història a uns Jocs d'hivern. La creu se l'ha endut el jove Marc Colell, que ha acabat 55è i queda fora de la propera fase.
En aquesta segona mànega de la competició, el temps no seran tan importants, ja que els trenta esportistes classificats s'han encasellat en cinc grups. Competiran a l'estadi Tessero plegats i passaran a la semifinal els dos primers de cadascun dels grups. Els dos darrers llocs per a completar la fase anterior a la cursa per les medalles quedaran reservats per als dos esportistes no classificats de manera directa que hagin completat el recorregut amb un millor temps.
D'entrada, Pueyo té més opcions de classificar-se per a les semifinals, ja que la seva bona actuació a la classificació li ha permès escollir un grup més assequible, amb només dos grans rivals com són els suïssos Noe Naeff i Janik Riebli. També s'haurà de veure les cares amb el txec Ondrej Cerny, el suec Anton Grahn i l'italià Simone Dapra. Tots tres amb un temps més lent que el de Pueyo, mentre que Riebli ha marcat el mateix que l'urgellenc.
Sellés ho tindrà molt més complicat, i haurà de realitzar una gran volta per somiar amb una plaça a la semifinal. No li ha quedat més remei que encasellar-se al segon grup amb més nivell, que conformen els noruecs Harald Amundsen i Oskar Vike, el suís Valerio Grond, el francès Richard Jouvé i l'estatunidenc Jc Choonmaker.
