Escalada. Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026
La Copa d’Espanya d’Escalada de Bloc i Velocitat arriba a Càceres
La instal·lació d’alt rendiment Alberto Ginés acull, per primera vegada, una doble cita nacional i reforça el posicionament d’Extremadura com a territori de referència en la promoció esportiva
Els dies 28 i 29 de març, Càceres acull la Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026, una cita que reforça el seu reconeixement com a Ciutat Europea de l’Esport 2026 i que comptarà amb les modalitats de búlder i velocitat. Aquesta doble competició nacional situa la capital cacerenya i Extremadura al centre del mapa de l’escalada espanyola. La prova se celebrarà a la Ciutat Esportiva de Càceres, dins del rocòdrom d’alt rendiment ‘Alberto Ginés’, un espai concebut per a la tecnificació i l’organització de competicions de màxim nivell.
Organitzada per Prensa Ibérica i la Federació Espanyola d’Esports de Muntanya i Escalada (FEDME), amb el suport institucional al territori, així com la col·laboració de les marques patrocinadores, la competició reunirà més de 350 esportistes de les categories Sub 15, Sub 17, Sub 19 i Absoluta. Un esdeveniment que converteix Càceres en punt de trobada per a alguns dels principals talents de l’escalada a Espanya.
La Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026 integrarà les disciplines de búlder i velocitat, dues modalitats que concentren actualment l’interès de les noves generacions pel seu format dinàmic i espectacular, a més de la seva condició olímpica, un dels grans objectius de qualsevol esportista.
El rocòdrom Alberto Ginés
La competició se celebrarà al rocòdrom d’alt rendiment ‘Alberto Ginés’, inaugurat el 2025 i concebut com a centre de tecnificació i seu d’esdeveniments esportius de primer nivell. La instal·lació permet la pràctica de les tres disciplines olímpiques —dificultat, búlder i velocitat— i està dissenyada tant per al desenvolupament de joves promeses com per a la celebració de competicions nacionals i internacionals.
El complex s’ha consolidat en poc temps com un dels referents tècnics del país pel seu equipament, el seu disseny funcional i la seva capacitat per respondre a les exigències de l’alta competició. Que la Copa d’Espanya se celebri per primera vegada en aquest recinte reforça el seu paper com a instal·lació estratègica dins del mapa federatiu de l’escalada espanyola i com a planter de futures promeses.
El nom del rocòdrom ret homenatge al cacereny Alberto Ginés, primer or olímpic de l’escalada de la història, aconseguit a Tòquio 2020, i actual campió de la Copa del Món de Dificultat. La seva trajectòria simbolitza la projecció internacional de l’esport extremeny i ha contribuït a situar Càceres en l’imaginari col·lectiu de l’escalada, servint d’inspiració per a les noves generacions. En aquest context, la instal·lació representa un llegat tangible d’aquell èxit olímpic i un exemple de l’impacte que l’èxit esportiu pot tenir en el desenvolupament d’infraestructures d’alt nivell.
Talent nacional i pedrera extremenya
La nòmina de participants combina referents nacionals amb una destacada representació extremenya, reflex del bon moment que viu l’escalada a la regió i del treball de base desenvolupat en els darrers anys. La Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026 es presenta com un aparador d’alt nivell competitiu i un punt de trobada per a alguns dels principals talents del panorama nacional.
Entre els escaladors extremenys destaquen joves promeses que ja han demostrat la seva projecció en competicions nacionals i internacionals, reforçant el caràcter reputacional de l’esdeveniment i la seva alineació amb els valors que defineixen l’escalada: esforç, superació personal, disciplina i respecte, en un entorn concebut per a l’alta competició a la Ciutat Esportiva de Càceres.
Càceres, Ciutat Europea de l’Esport
El nomenament de Càceres com a Ciutat Europea de l’Esport 2026 actua com a eix vertebrador d’aquesta competició i d’una política pública orientada a la millora contínua de les instal·lacions esportives, al foment de la pràctica esportiva a totes les edats i a l’organització d’esdeveniments capaços d’atraure talent, inversió i visibilitat mediàtica.
L’escalada, disciplina emergent amb un fort arrelament a la regió, encaixa de manera natural en aquest posicionament i reforça la imatge de Càceres —Ciutat Patrimoni de la Humanitat— com un territori que combina història, innovació i excel·lència esportiva.
Extremadura compta, a més, amb enclavaments naturals de referència per a l’escalada, com Malpartida de Càceres, la Vall del Jerte o les Villuercas, espais que han contribuït al desenvolupament d’una pedrera reconeguda a escala nacional i a l’impuls d’un turisme esportiu vinculat a la natura i als hàbits saludables.
Aquest ecosistema es veu ara reforçat per la celebració d’esdeveniments d’alt impacte i projecció mediàtica, com la Copa d’Espanya d’Escalada Càceres 2026, que serà emesa en directe a RTVE Play i posteriorment retransmesa a Teledeporte. Un aparador nacional que converteix la cita, de manera orgànica, en una eina de promoció territorial de qualitat.
