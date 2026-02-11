Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol sala/Segona Divisió B

El Covisa Manresa guanya a Molins de Rei en el debut a la Copa Catalunya (2-3)

El proper rival dels manresans serà l'Esparreguera, que va derrotar el Pineda per 6-2 en una altra eliminatòria

Moment del partit entre el Molins i el Covisa Manresa

Moment del partit entre el Molins i el Covisa Manresa / Covisa Manresa

Regió7

Manresa

El Covisa Manresa s'enfrontarà a l'Esparreguera CFS en la cinquena fase eliminatòria de la Copa Catalunya de futbol sala. Els manresans van patir més de l'esperat per vèncer el Molins 99 CFS per 2-3 en el seu debut a la competició. Per la seva banda, els esparreguerins van anar més tranquils a l'hora de fer fora del torneig el Pura Brasa Pineda, al qual van vèncer per 6-2.

El Covisa presentava diverses baixes per al partit, com Santa, Asís, Aaron, Jordi Sánchez, Ambròs i Muji i, per això, Jairo Molero va haver de comptar amb cinc juvenils. Un d'ells, Morros, va encetar el marcador, tot i que l'equip local va igualar just després del descans amb una rematada de Victori.

Tot seguit, però, David Lozano va restablir l'avantatge amb l'1-2. El Molins va sortir amb porter-jugador i una interceptació de la defensa bagenca va acabar amb el tercer gol, del porter Blasco. Al final, la pressió amfitriona va donar resultat amb el 2-3, un autogol de Pastor, tot i que els bagencs no van patir fins al final.

Per la seva banda, l'Esparreguera va derrotar el Pineda per 6-2, tot i que va haver de remuntar dos cops. Ferran López va igualar el primer gol del visitant Valldú i després, Àlex Muñoz va fer el mateix amb el de Llull. Era a l'inici de la represa i, després del 3-2, d'Arnau, el partit va fer baixada, amb les anotacions d'Infante, una altra d'Arnau i Camacho. El duel entre manresans i esparreguerins està previst per al proper 15 de març.

També en aquesta fase 4, l'Atlètic la Seu va quedar eliminat per caure per 6-1 contra el Nou Escorial. Aquest dijous, el Fusal Vilomara visitarà la Unión Llagotense i el proper dia 17 l'Avinyó CFS rebrà el Salou. L'endemà, el Castellterçol jugarà a casa contra el Colegio Santo Ángel.

COVISA MANRESA: Cella, Llucià, Hector Albadalejo, Checa i Lozano -equip inicial- Mellado, Dídac, Eiron, Morros, Olmo , Cañal i Blasco.

MOLINS CFS 99 : Marc, Chávez, Navarro, Toni i Víctor -equip inicial- Prats. Ajo, Didac, Pareja, Ponche, Erruz i Alejandro. 

ÀRBITRE: De Jódar

GOLS: 0-1 Morros min 14, 1-1 Victori min 27, 1-2 Lozano min 35, 1-3 Blasco min 45, 2-3 Pastor (pp) min 49

TEMES

