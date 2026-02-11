FC BARCELONA
Deco: "Marc Bernal de titular al Barça? Encara és massa d'hora"
El director esportiu del FC Barcelona repassa amb SPORT el bon moment de l’equip, l’últim mercat d’hivern i parla també de les pròximes eleccions en una extensa entrevista dividida en dues parts
Ferran Correas
Anderson Luis de Souza, Deco (Sao Bernardo do Campo, Brasil, 48 anys) compleix la seva tercera temporada com a director esportiu del FC Barcelona. Després d’un mercat d’hivern amb pocs moviments, passa balanç al moment de l’equip de Hansi Flick en una entrevista en exclusiva amb el diari Sport.
Com veus l’equip actualment?
El veig millor que al principi de temporada. Vam tenir problemes en defensa per les lesions, vam acabar jugant sempre els mateixos. Hi va haver una mica de desajust al principi de la temporada, però l’equip ha acabat per trobar la manera de defensar millor, de jugar millor. També en atac. La temporada passada vam començar amb tots els jugadors pràcticament disponibles. I aquest any, no. Vam tenir la lesió de Rafa, els problemes de pubàlgia de Lamine, lesions de Ferran… L’equip ha patit al principi però ha anat trobant la seva millor versió.
Des de Stamford Bridge, 17 victòries i només una derrota en el que possiblement va ser el millor partit. Com s’aconsegueix això?
L’equip s’ha hagut d’anar ajustant. Hi van arribar jugadors i en van sortir d’altres. Vam tenir un jugador que havia jugat molts partits en defensa, l’Iñigo. Aquest any havíem de trobar una mica aquest equilibri, el Ronald es va lesionar, després va tenir el problema que va tenir, l’Eric ens ha donat molt però en posicions diferents. L’equip havia de trobar tots aquests equilibris. Rashford acabava d’arribar, també Roony. Això fa que l’equip hagi d’anar buscant, com tots els equips, un ajust. Al final l’hem trobat i estem en un moment en què els jugadors ja es coneixen, l’equip ha trobat la seva millor versió. Trobem a faltar, per descomptat, jugadors com Pedri, com Raphinha, però l’equip és capaç de buscar solucions. Estem jugant alguns partits amb dos mitjapuntes, amb Fermín i amb Olmo, que no és una cosa fàcil de quadrar, però hem sigut capaços de superar una sèrie de coses que hem tingut, com la lesió de Gavi al principi de temporada. Ho hem anat ajustant i ho hem aconseguit.
La distància amb el Reial Madrid és només d’un punt. És just segons el que s’ha vist?
És una mica el que diu el míster. I és el que opino jo, la Lliga és una carrera llarga, és del que falli menys, del que sigui més resilient, del que sigui capaç d’aguantar aquest ritme. Crec que nosaltres ho estem fent bé, però falta molt, queden molts partits difícils. Ens ve ara aquesta setmana un partit de Copa, que ens condiciona perquè després dilluns ja tens un altre partit dur a Girona. S’ha d’anar partit a partit, però l’important és el que he dit, que l’equip està en un bon moment, però cal saber que falta molt, queda molta lliga, el Madrid ha millorat molt, té grandíssims jugadors, l’Atlètic sí que s’ha despenjat una mica, però en dos partits pot tornar a estar una altra vegada, a més hem d’anar a jugar allà, vull dir que és molt aviat per parlar de la Lliga, cal anar partit a partit.
L’any passat em deies que no entenies el VAR. Ja l’entens?
Continuo sense entendre’l. Sempre dic que, si nosaltres, que estem en el dia a dia, ja tenim bastantes dificultats per entendre algunes decisions que es prenen, m’imagino que per al públic general és encara més complicat. Crec que hi ha moltes coses per millorar: cal ser més clars i més contundents a l’hora d’explicar les decisions. No entenc per què hi ha moments en què el VAR intervé i d’altres en què no. Ens va passar l’altre dia en el partit contra el Mallorca. Des del VAR van dir que no era penal l’acció sobre Lamine, quan l’àrbitre perfectament podria haver anat a revisar-la. En uns partits es mirarà i en d’altres, no. Ens agradaria que tot fos més clar. Crec que el VAR necessita una revisió profunda perquè hi hagi menys errors o, almenys, perquè les decisions siguin més comprensibles per a tothom. És veritat que podria dir que potser hàgim d’estudiar més el reglament, i pot ser, però hi ha situacions que passen en un partit i que en el següent ja es jutgen de manera diferent. I nosaltres, que estem en el dia a dia, acabem tenint dubtes sobre com es generen les decisions arbitrals. Amb tot això, la gestió es torna molt complicada. Els àrbitres són persones normals, treballen com tots i poden equivocar-se, igual que el VAR. Però el VAR va arribar per ajudar, i jo crec que en molts aspectes està generant bastanta més confusió.
Parla’m de Hansi Flick. Sembla l’entrenador perfecte per al Barça.
Quan Xavi decideix marxar i després quedar-se, i després es produeix tot aquell episodi, vam entendre que necessitàvem un entrenador capaç d’aportar una mica de tranquil·litat en la gestió del vestidor, especialment en la gestió de les edats. Sempre hem tingut un vestidor molt particular. Ara s’està equilibrant més, però continuem tenint jugadors molt joves, d’altres en una edat òptima i jugadors més madurs, com Raphinha, Frenkie o Jules. També hi ha el Robert i, per exemple, Marc-André ter Stegen, que ara està cedit però és un dels capitans. A partir dels 30 anys tenim el Robert, el Marc, i crec que també Szczesny. Gestionar un vestidor així és molt important. Per això creiem que la clau era comptar amb un entrenador amb experiència, i en aquest cas amb molta experiència en vestidors importants. Ha sigut segon entrenador a Alemanya en equips guanyadors, fa molts anys que entrena i més de 30 anys que conviu amb vestidors i tracta amb jugadors. Aquesta era, una mica, la idea principal.
Què et va sorprendre d’ell en aquell viatge a Londres?
Estàvem davant de dos camins: seguir per una línia amb Xavi o buscar una altra solució. No és una cosa que es decideixi d’un dia per l’altre; sense conviure gaire, no és senzill prendre una decisió així. El que ens va impressionar va ser, primer, que era una persona que coneixia molt de futbol, que al final és el més important. Segon, la tranquil·litat amb què transmetia les seves idees, que a més encaixaven bastant amb les nostres. Nosaltres no volíem fer canvis radicals a l’equip ni començar de zero; al contrari, volíem recuperar jugadors. Crèiem que, amb dos o tres ajustos, teníem un equip capaç de competir. Al final, el més important és competir. Guanyar ja és una altra cosa, però si arribes sempre a competir a aquest nivell, pots guanyar. Vam veure que les idees que teníem encaixaven amb les del míster: coneixia bé els joves de l’equip i, a més, no va exigir fitxatges per venir. Li vam explicar el moment del club i la idea que teníem: reforçar l’equip, no devaluar-lo. I jo crec que això va ser el que va quedar clar en aquella reunió.
Deia que l’equip ha millorat molt en defensa. Joan Garcia està evitant gols en cada partit. Estàs molt orgullós per la seva aposta?
Ho he explicat diverses vegades. Tenim un gran porter com el Marc, que està passant per lesions molt dures, que no desitjaria a ningú. Com a exfutbolista, sé com de dolorós és passar per una cosa així i no m’agrada veure-ho. Quan el Marc es lesiona per primera vegada de l’esquena, només teníem l’Iñaki. No teníem un segon porter. Vam mirar cap al futbol base, però els joves eren molt joves: El Diego tenia 18 anys, l’Ander estava jugant molt poc al filial. Això ja ens va encendre una alarma. Vam començar a treballar en diverses línies: mirar el mercat, observar el futbol base i fer que jugadors com l’Ander o el Diego tinguessin més minuts per veure què podien oferir-nos. El problema és que el Marc torna a lesionar-se la temporada següent, i allà ja no és una alarma, és una alerta roja. Ens vam quedar només amb l’Iñaki i el segon porter va passar a ser el Diego. En aquest context, havíem de sortir al mercat sí o sí. La temporada passada vam tenir la sort de trobar Szczesny en un context especial. Molta gent diu que estava retirat, però la realitat és que tenia un any més de contracte amb la Juventus. Per motius personals i situacions que no es van donar com estaven previstes, va decidir parar, però no era un porter retirat des de feia temps. Tot i així, no sempre tens la sort de trobar una oportunitat així. Per això, després de tot això, vam entendre que havíem de repensar seriosament la planificació de la porteria. Esperem i desitgem la recuperació del Marc, però necessitàvem altres solucions. L’opció del Joan sorgeix com una solució de present i de futur. Després, evidentment, les decisions finals depenen de l’entrenador. És veritat que la nova lesió del Marc precipita algunes coses i li obre la porta a jugar, però el futbol és així. És una qüestió d’oportunitats i de saber aprofitar-les. Ha sortit bé i estem contents. No és una qüestió de felicitat personal ni de tristesa; em poso content en la mesura que el Barça, malgrat perdre temporalment un dels millors porters de la seva història com Ter Stegen, ha tingut la capacitat de trobar una solució.
Has parlat amb Ter Stegen?
No he parlat personalment amb ell perquè ho he fet amb els seus agents. Va tenir la cirurgia divendres i encara no hem tingut temps de parlar. A més, entenc perfectament que en aquests moments no vingui de gust parlar amb ningú: és un moment dur i molt difícil. Quant a la idea de la cessió al Girona, des del club vam fer tot el possible per facilitar-la des del moment en què ell ens ho va demanar. Sempre vam deixar clar que la decisió era seva, especialment si el que buscava era tenir minuts, una cosa que aquí no podria tenir. Ho vam facilitar tot perquè pogués anar al Girona i, de fet, en el seu primer partit va fer una actuació espectacular, amb una parada decisiva que li va donar els punts a l’equip. La mala sort és que tot això ha sigut molt trist per a ell, i també per a nosaltres per ell, perquè la idea era que pogués jugar i tenir continuïtat. Sempre vam pensar que el Marc havia d’arribar al seu Mundial com a titular amb Alemanya, aquesta era la planificació. Però, en fi, el futbol també té aquest costat. De vegades és injust i molt dur.
En qui et recolzes per decidir-te per un porter?
Nosaltres comptem amb un departament de ‘scouting’ que maneja moltíssima informació i dades. En el cas del Joan, més o menys tots vèiem que era un gran porter, que parava molt, però després hi ha detalls tècnics molt específics de la posició que són determinants. Per això, quan parlem de porters, sempre ho fem amb De La Fuente, que és el nostre entrenador de porters. Tant en el primer equip com en el futbol base, quan cal valorar un porter, és ell qui està en primera línia, perquè treballa aquests detalls tècnics en el dia a dia. Evidentment, el míster també té influència en la presa de decisions, perquè al final som un grup de treball. Igual que quan es tracta d’altres jugadors parlo amb l’entrenador, en el cas del porter hi ha aspectes molt específics de la posició que qui millor coneix és l’entrenador de porters.
Com d’important és Szczesny per al vestidor, un jugador que accepta el seu rol?
Cap jugador accepta no jugar; tots volen jugar. No hi ha ningú que digui que no. En el seu cas, més que acceptar, crec que és una qüestió d’experiència. Ha viscut moltes coses en el futbol, és un porter de classe mundial, ha estat en grans equips i ha compartit vestidor amb grans porters i companys d’altíssim nivell. Ser porter és especial. De vegades no ets el titular i això t’obliga a desenvolupar alguna cosa més, una cosa humana. Si no ho fas, no sobrevius a aquesta posició, perquè un jugador de camp acaba jugant tard o d’hora; per a un porter és molt més complicat. Has d’aprendre a conviure amb aquesta situació i a ser una persona diferent. En aquest sentit, crec que Szczesny és clau per al vestidor, tant pel que ens va aportar com pel que ens continua aportant. Sempre dic que el vestidor el construeixen els que juguen, però moltes vegades encara més els que no juguen. Si aquests no estan alineats amb el grup, és molt difícil guanyar coses importants. Ell és un porter i una persona que aporta moltíssim en tots els sentits: és divertit, alegre, sempre positiu i sempre treu un somriure. I això és clau perquè hi hagi una bona dinàmica i una bona convivència al vestidor.
Vas renovar Eric Garcia. Esperaves el seu brutal rendiment?
Això de l’Eric és una cosa que hem vist moltes vegades en el futbol: jugadors que fan canviar l’opinió pública. El que passa és que al Barça això no sol ser tan habitual. Per mi, això és mèrit de molt pocs jugadors i demostra una capacitat mental diferent. Ha anat creixent i continua creixent, perquè té 24 o 25 anys i està en una edat en què encara té marge de millora. Estic molt content per ell, perquè a més és una persona i un jugador espectacular. És un xaval que ha lluitat molt per estar aquí i està on està únicament per mèrit propi. Ara li toca aprofitar aquest moment.
Sempre has volgut posar de relleu Gerard Martín. Què em pots dir de la seva progressió?
És un jugador la progressió del qual des que va començar a jugar fins ara ha sigut espectacular. El Gerard va arribar al Barça Atlètic fa dos anys i no és gens fàcil arribar al Barça, perquè l’exigència sempre és molt alta. La veritat és que ha fet una gran temporada al Barça Atlètic, ens ha ajudat molt i això li va donar l’oportunitat de pujar al primer equip. Mai saps com reaccionarà un jugador en aquest salt, però ell ho està fent molt bé. La temporada passada va jugar com a lateral i aquest any se l’ha utilitzat com a central, i allà està: lluitant, ajudant i mostrant sempre aquest esperit de donar el màxim. Com he dit altres vegades, un equip i un vestidor es construeixen amb jugadors en moments diferents. El Gerard s’està consolidant com un jugador d’equip, un futbolista disponible per a tot, i necessitem perfils així. Estem encantats amb ell.
Com es viu i s’acompanya una situació com la d’Araujo?
Potser antigament no es parlava d’aquestes coses. Jo crec que tots hem passat per moments difícils en la vida, cada un a la seva manera. Segurament en el passat hi va haver molts jugadors que van travessar situacions similars. Si repassem la història, hi ha un munt de futbolistes que van desaparèixer d’un moment a l’altre, les carreres dels quals es van truncar sense que se sabés realment què havia passat. No sempre som capaços de conèixer tota aquesta història. En el cas del Ronald, per a mi és fonamental destacar que quan una persona té un problema, una dificultat mental o està passant un moment complicat, el fet de reconèixer-ho, demanar ajuda i prendre una decisió és ja haver recorregut el 50% del camí. La majoria de la gent no té aquesta capacitat. Hem vist casos d’esportistes molt coneguts que no han sigut capaços de superar situacions de depressió o altres problemes i han acabat deixant l’esport. Per això, per mi és per treure’s el barret: va tenir el coratge de dir «no estic bé, necessito ajuda i ho solucionaré». Això és el més important i, sincerament, em va sorprendre molt positivament en aquest sentit. Per mi, quan algú té un episodi així, el més important és que pugui tractar-se. Avui dia són coses que es poden tractar i consolidar. És com un jugador que està lesionat: es recupera, torna a entrenar i torna a estar disponible. El Ronald avui està disponible, és un jugador recuperat i ha de continuar fent la seva feina com qualsevol altre futbolista. Estic molt content per ell, per haver superat un moment difícil i complicat, una cosa que tots, en algun moment de les nostres vides, hem passat. En el seu cas, el futbol té una dimensió pública molt gran, i és positiu que aquesta dimensió també serveixi perquè la gent entengui i respecti aquestes situacions. Content per ell i content per nosaltres. És un jugador que necessitem, però més enllà del futbol i de qualsevol altra cosa, el més important és que ell estigui bé
Per què et decantes per Cancelo com a reforç en aquest mercat d’hivern?
Hi ha una manera d’entendre la plantilla més enllà de noms concrets. Per tenir un jugador més només a nivell numèric, sincerament, no vèiem necessari incorporar ningú. Crèiem que podíem trobar solucions dins del filial. Amb Joao crèiem que milloràvem realment el nivell de la plantilla. Si podíem utilitzar aquest ‘fair play’ per pujar el nivell amb un jugador que pot actuar de lateral dret, lateral esquerre, fins i tot d’extrem; que coneix el club, que sent el Barça, que té experiència i és un futbolista d’altíssim nivell, llavors sí que tenia sentit. A més, en cas de necessitat, tenim solucions internes: El Jules pot jugar de central, el Gerard pot jugar de central… vam veure que el problema no era allà. Per això, portar per portar no era una opció. Creiem que Joao ens millora molt la plantilla i ens dona més solucions. És una decisió de sentit comú, consensuada amb el míster. Vam analitzar el mercat i no vam trobar cap central millor del que ja tenim a casa. No tenia sentit fitxar algú només per sumar un número més a la plantilla. Més enllà de la qualitat, buscàvem també polivalència, un jugador comodí. Per això vam prenem aquesta decisió.
També has renovat el Frenkie. També penses que no se’l valora com ho mereix?
No és que se sigui just o injust, el Barça és dur. Costar 70-80 milions t’exigeix més, perquè esperen més coses teves. Tenim el Frenkie en el seu millor moment de maduresa esportiva. L’havíem de renovar, ens hauríem equivocat si no ho haguéssim fet. Si són justos o no amb ell, tots els futbolistes tenen moments durs.
Bernal està cada vegada més a prop de ser Bernal. Què aportarà, és el nou Busquets?
És molt aviat. Per mi, Busi és una altra cosa. Sempre he dit que Busi per mi és el millor 6 de la història i dels millors centrecampistes que he vist. Jo crec que és un noi que té molt talent.
Creus que ja es pot dir que Bernal està al 100% i a punt per ser titular?
No, titular és massa d’hora. Més que titular, jo crec que aquest equip necessita jugadors importants en el moment que necessitis. Gairebé tots van jugant. Nosaltres anem de dimecres a diumenge i no parem, amb una exigència molt alta. El seu físic ha crescut molt des de l’any passat. Està en plena transformació física cap a adult. Ha d’estar llest per ser important el dia de demà.
L’últim a renovar ha sigut Fermín. Estàs orgullós de tenir una plantilla jove i blindada?
Fermín ha hagut de lluitar molt. Va tenir el seu creixement més tard que els altres, se’n va anar cedit a Linares i va tornar amb la idea de jugar al Barça Atlètic. És un futbolista que ha hagut de sacrificar-se i ha hagut de buscar el seu lloc amb les ganes que té ell. Fermín ha sigut capaç de millorar en molts aspectes el seu joc i donar un nivell al seu joc diferencial. L’estiu passat hi va haver una oferta per ell però nosaltres no desitjàvem vendre i tampoc era una oferta que correspongués al seu valor. Els clubs són lliures de fer ofertes, però no era la nostra idea vendre cap jugador important. Ara crèiem que el millor moment per renovar-lo era ara, podíem esperar potser al final de temporada. Però crec que per tot el que està fent és una mica just millorar les seves condicions.
Entens la decisió de Dro de marxar del club?
Ell va decidir abandonar el club. No hi ha cap club com el Barça, no ha sigut l’únic que se n’ha anat. Nosaltres passem a la Ciutat Esportiva dues o tres hores amb els jugadors però no estem en el seu dia a dia, no som al seu cap. També podria estar al Juvenil A jugant a la Youth League perquè és el que li correspon per la seva edat. Se li ha donat la dimensió que s’ha donat a la notícia perquè és un jugador que estava en una dinàmica de primer equip. Ell tenia una clàusula i nosaltres no vam arribar a temps de renovar. Teníem un pacte amb el seu agent pel qual ens posaríem a negociar la seva renovació quan el jugador complís els 18 anys. Després d’això, les coses es van precipitar i a partir d’aquí no hi ha res a dir.
A Flick se’l va veure molest en roda de premsa
Sí, és normal. L’entrenador està en el dia a dia i els té afecte als jugadors. Però jo crec que és una reacció normal d’algú que el tenia a prop, a qui veia un potencial i a qui volia cuidar. Però és futbol i així és.
Veus Lamine a prop del nivell que va exhibir la temporada passada?
Tots aprenem a la vida a través de moltes coses. Cadascú té la seva pròpia història: tens la teva, tinc la meva, i cadascú viu experiències diferents. A partir d’allà vas millorant, vas decidint el teu camí. De vegades millores, de vegades no tant, i altres vegades no aprens, però tot forma part del procés. La ment també fa el seu propi recorregut, ple de dificultats. Si t’hi fixes, ell segurament podrà explicar-ho millor que jo, però probablement aquesta ha sigut la primera lesió que ha tingut en la seva carrera esportiva. I és clar, ¿com saps el que és una lesió si mai l’has patit abans? A partir d’aquell moment, totes les experiències que vas acumulant al llarg de la teva vida et van ajudant a créixer i a millorar. Crec que Lamine té un avantatge respecte als altres: és molt intel·ligent, té molta vivència, ha après moltes coses en la seva vida. És molt llest i assimila les coses molt ràpid. Segurament les experiències que va tenir la temporada passada l’estan ajudant ara a madurar dins del seu món i de les seves pròpies circumstàncies. Per què estem contents nosaltres? Perquè creiem que quan un futbolista, tingui l’edat que tingui –18, 17, 25 o 27 anys–, es dedica al 100% al dia a dia del club, als entrenaments, a la manera de treballar, al que se li proposa i al que se li explica, i ho accepta i ho porta a terme, això és molt positiu. Al final, Lamine, Raphinha, Rashford o Bernal són jugadors del club. Tractem tothom per igual, tot i que cadascú tingui el seu propi món i les seves particularitats. Alguns estan casats, d’altres tenen fills, d’altres no… cadascú viu la seva realitat. Ens posem contents quan veiem que els jugadors evolucionen, no només en el terreny esportiu, que és el que es reflecteix al camp i el que ens correspon analitzar, sinó també en el seu creixement personal. A partir d’allà, veiem un jugador implicat, content, disfrutant, feliç, que entén el que se li explica i ho aplica. Però tampoc podem pretendre que amb 18 anys ho sàpiguen tot. Allà és on entra la nostra tasca: acompanyar-los i ajudar-los en determinades coses.
Canviant de tema, Víctor Font ja ha dit que si guanya les eleccions, Deco no seguirà. Què n’opina?
No vull entrar en aquestes coses. Jo he vingut perquè crec en el projecte del Jan, que era de reconstrucció, i si segueixo és perquè crec en el projecte del Jan, que ara és de consolidació. Segurament si no està el Jan això canviarà i per tant no seguiré. No és un tema de Víctor Font o de qui sigui. És un tema del que crec i de la meva vida personal, si hi ha una cosa que no em quadra amb la meva vida personal, me’n vaig i ja està. Tinc la llibertat d’escollir. No estic lligat a això. He vingut aquí per una idea, perquè soc del Barça i volia ajudar. Creia que podia aportar al que és el projecte de Laporta.
Treballa bé amb Laporta?
Tinc llibertat perquè m’he guanyat la confiança per construir un Barça guanyador. Les decisions esportives són difícils, és complicat quadrar direcció esportiva amb un entrenador perquè és difícil que un entrenador estigui més de cinc anys. Crec que hem sigut capaços de reconstruir la plantilla i això genera confiança en el teu cap. Tinc llibertat però no faig res que no sàpiga el president. Per respecte i perquè sé que té una visió diferent de la meva. Hi ha decisions que han de ser de club.
Com és Laporta com a president, opina de futbol?
Un president que ha estat amb Ronaldinho, Deco, Xavi, Messi, Iniesta, que ha guanyat el que ha guanyat, que va estar 10 anys i ara cinc més, que és un futboler boig, que ha tingut el Johan de conseller, alguna cosa sap de futbol. A partir d’aquí, cal escoltar perquè sap molt de futbol, com Pinto Da Costa. Després les decisions es prenen en consens, el president no està en el dia a dia, però cal respectar la seva opinió i, si està equivocat, cal convèncer-lo amb temes contundents.
