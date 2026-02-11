Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El Fit Kid Navàs es penja dos ors al Campionat de Catalunya de solos i duos

El club navassenc obté dues primeres posicions i diverses classificacions destacades, a Torredembarra

Els dos duos que es van penjar l'or a Torredembarra

Els dos duos que es van penjar l'or a Torredembarra / Arxiu particular

Regió7

Navàs

L’equip de competició del Fit Kid Navàs (del gimnàs l’Eix) va aconseguir dos ors en el Campionat de Catalunya de Solos i Duos de Fit Kid celebrat el darrer cap de setmana a Torredembarra. El Fit Kid és un esport que combina dansa i acrobàcies, i l’equip navassenc hi va presentar un total de 9 coreografies: 3 parelles i 6 solistes. El Fit Kid Navàs va obtenir uns resultats destacats, amb dues primeres posicions i diverses classificacions per a les fases finals.

Jana Guitart i Carla Manent, mostrant les medalles d'or

Jana Guitart i Carla Manent, mostrant les medalles d'or / Arxiu particular

Els dos ors van ser en la categoria de duos. El duo Fit Kid Promo Kid 2, format per Jana Guitart i Carla Manent, es va proclamar campió de la seva categoria. També van pujar al graó més alt del podi, Paula Sánchez i Mar Mora, amb el duo Fit Kid Baby.

La delegació navassenca que va competir a Torredembarra

La delegació navassenca que va competir a Torredembarra / Arxiu particular

En la mateixa modalitat, el duo Fit Kid Progress Adult, integrat per Xènia Córdoba i Laura Vall, va aconseguir la cinquena posició.

Pel que fa a les actuacions individuals, Triana Martínez (Solo Fit Kid Kid 2) va quedar setena, Iris Juncarol (Solo Fit Kid Promo Kid 2) i Karen Fernández (Solo Fit Kid Promo Adult) van assolir la vuitena plaça en les seves respectives categories. A més, Martina Just (Solo FK Progress Kid 2), Arlet Trench (Solo FK Promo Júnior) i Laura De la Corte (Solo FK Promo Júnior) van arribar a les semifinals, demostrant el bon nivell competitiu del club.

Guanyadores d'un or a Torredembarra

Paula Sánchez i Mar Mora, amb el duo Fit Kid Baby / Arxiu Particular

Les entrenadores del Fit Kid Navàs s’han mostrat molt satisfetes amb el paper de les participants: “Estem molt contentes de totes les actuacions; totes les ballarines van donar el seu 100%. El nivell general és molt alt, però seguim esforçant-nos per millorar any rere any”.

Després d’aquests bons resultats, l’equip ja prepara el proper repte: el Campionat de Catalunya de grups i equips, que se celebrarà el 28 de març al CEM Olímpics Vall d’Hebron, a Barcelona, amb la voluntat de continuar sumant èxits aquesta temporada.

