Josep Garcia enceta la temporada d'enduro imposant-se a la Bassella Race 2026

El pilot de Súria va gestionar de manera magistral les difícils condicions del terreny, sobretot a la cursa llarga que es va celebrar diumenge
Josep Garcia continua demostrant que tot i estar en pretemporada, està en un estat de forma extraordinari. El pilot de Súria ja va sobresortir en les dues proves de SuperEnduro en què havia pres part com a convidat, i en el seu debut a enduro no va ser menys. La Bassella Race va tornar a ser un escenari tècnic i molt exigent en què Garcia va demostrar que en condicions difícils continua sent un pilot que marca diferències, llegint a la perfecció el canviant ferm a la localitat alt-urgellenca.
A l'XTreme Race, la prova inaugural del cap de setmana, Garcia es va mostrar molt efectiu superant tots els elements artificials i les zones més tècniques del traçat. Un recorregut que li va permetre destacar-se des de la primera volta i a partir d'aleshores construir un avantatge que al final de la prova superava el minut respecte a rivals de primer nivell del Hard Enduro i el SuperEnduro. Un primer lloc que li va assegurar una plaça de privilegi per a la prova llarga de diumenge.
La pluja que va precipitar durant tota la matinada de diumenge va posar les coses especialment complicades als pilots, que s'enfrontaven a tres voltes d'una trentena de quilòmetres sobre un terreny molt enfangat. La bona posició de sortida va permetre al surienc posar-se en primera posició des de gairebé la primera corba, i optant per proveir-se de gasolina a cadascuna de les voltes a causa de l'elevat consum de combustible per l'estat del ferm va assegurar-se una nova victòria a una de les proves clàssiques hivernals a Catalunya.
Després d'aquesta gran actuació a l'inici de la temporada a la localitat alt-urgellenca de Bassella, el pilot surienc centra la seva preparació pel Campionat d'Espanya d'Enduro 2026, que arrencarà el 6 de marça a Valverde del Camino. Una campionat que l'acabaran de posar a punt per arribar al millor nivell possible al Campionat del Món d'EnduroGP, en què defensarà per segona temporada consecutiva el tro.
