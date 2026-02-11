Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariIncendi de Santa LlúciaGrup PetromirallesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Enduro

Josep Garcia enceta la temporada d'enduro imposant-se a la Bassella Race 2026

El pilot de Súria va gestionar de manera magistral les difícils condicions del terreny, sobretot a la cursa llarga que es va celebrar diumenge

Josep Garcia superant un dels obstacles la jornada de dissabte

Josep Garcia superant un dels obstacles la jornada de dissabte / Nicki Martínez / Future7Media

Regió7

Manresa

Josep Garcia continua demostrant que tot i estar en pretemporada, està en un estat de forma extraordinari. El pilot de Súria ja va sobresortir en les dues proves de SuperEnduro en què havia pres part com a convidat, i en el seu debut a enduro no va ser menys. La Bassella Race va tornar a ser un escenari tècnic i molt exigent en què Garcia va demostrar que en condicions difícils continua sent un pilot que marca diferències, llegint a la perfecció el canviant ferm a la localitat alt-urgellenca.

A l'XTreme Race, la prova inaugural del cap de setmana, Garcia es va mostrar molt efectiu superant tots els elements artificials i les zones més tècniques del traçat. Un recorregut que li va permetre destacar-se des de la primera volta i a partir d'aleshores construir un avantatge que al final de la prova superava el minut respecte a rivals de primer nivell del Hard Enduro i el SuperEnduro. Un primer lloc que li va assegurar una plaça de privilegi per a la prova llarga de diumenge.

La pluja que va precipitar durant tota la matinada de diumenge va posar les coses especialment complicades als pilots, que s'enfrontaven a tres voltes d'una trentena de quilòmetres sobre un terreny molt enfangat. La bona posició de sortida va permetre al surienc posar-se en primera posició des de gairebé la primera corba, i optant per proveir-se de gasolina a cadascuna de les voltes a causa de l'elevat consum de combustible per l'estat del ferm va assegurar-se una nova victòria a una de les proves clàssiques hivernals a Catalunya.

Notícies relacionades

Després d'aquesta gran actuació a l'inici de la temporada a la localitat alt-urgellenca de Bassella, el pilot surienc centra la seva preparació pel Campionat d'Espanya d'Enduro 2026, que arrencarà el 6 de marça a Valverde del Camino. Una campionat que l'acabaran de posar a punt per arribar al millor nivell possible al Campionat del Món d'EnduroGP, en què defensarà per segona temporada consecutiva el tro.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
  4. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  5. Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
  6. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  7. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  8. L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu

Josep Garcia enceta la temporada d'enduro imposant-se a la Bassella Race 2026

Josep Garcia enceta la temporada d'enduro imposant-se a la Bassella Race 2026

L’Igualada Rigat empata un duel embogit a casa contra el Pons Lleida (4-4)

L’Igualada Rigat empata un duel embogit a casa contra el Pons Lleida (4-4)

El Baxi Manresa venç en un festival ofensiu a Hamburg (94-116)

El Baxi Manresa venç en un festival ofensiu a Hamburg (94-116)

Diego Ocampo: "Hem fet una bona feina adaptant la defensa"

Diego Ocampo: "Hem fet una bona feina adaptant la defensa"

El Venècia ha de patir fins al final per acabar quart i relegar el Baxi Manresa al cinquè lloc (83-82)

El Venècia ha de patir fins al final per acabar quart i relegar el Baxi Manresa al cinquè lloc (83-82)

Les claus sobre el ple amb un detingut a Santpedor: context, cronologia i què ha passat

Les claus sobre el ple amb un detingut a Santpedor: context, cronologia i què ha passat

El Fit Kid Navàs es penja dos ors al Campionat de Catalunya de solos i duos

El Fit Kid Navàs es penja dos ors al Campionat de Catalunya de solos i duos

«Si la cosa no canvia, deixo la docència»: desenes de milers de professors catalans es planten en una vaga històrica

«Si la cosa no canvia, deixo la docència»: desenes de milers de professors catalans es planten en una vaga històrica
Tracking Pixel Contents