Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ple de SantpedorNou model sanitariIncendi de Santa LlúciaVaga de docentsAlerta per ventIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Bàsquet/Lliga Endesa

El jugador del Bàsquet Manresa sub-22 Lucas Sánchez prendrà part de l'All Star de l'NBA

El basquetbolista manresà entra a la llista de 40 promeses de 29 països que prendran part a la Basketball Without Borders, un dels esdeveniments d'aquest cap de setmana a Los Angeles

Lucas Sánchez, en un dels partits de la Lliga U d'enguany contra el Reial Madrid

Lucas Sánchez, en un dels partits de la Lliga U d'enguany contra el Reial Madrid / Joaquim Alberch/ACB Photo

Regió7

Manresa

El jove jugador del Bàsquet Manresa sub-22 i júnior Lucas Sánchez és l'únic basquetbolista de l'Estat espanyol que participarà aquest cap de setmana en un dels esdeveniments de l'All Star de l'NBA, que es farà entre divendres i diumenge a Los Angeles. Es tracta del Basketball Without Borders, que aplegarà 40 promeses de 29 estats diferents.

Lucas Sánchez, de 17 anys, ja ha debutat a l'ACB. Ho va fer en la derrota del Baxi a la pista del Baskonia (130-85) i és un habitual del conjunt que juga la Lliga U amb la formació sub-22. A més, el cap de setmana passat també va ser amb l'equip júnior manresà a l'Euroleague NextGen. En la primera de les dues competicions té estadístiques de 9,6 punts anotats, 3,7 rebots, 2,6 assistències i 10,8 de valoració.

Aquestes trobades tindran pràctiques d'habilitats, competicions de tres contra tres i també de cinc contra cinc que estaran oberts a personal de l'NBA. A més, comptaran amb l'assessorament de jugadors destacats dels universos de la millor lliga del món i de la FIBA com James Gist o Danilo Gallinari. Al final, hi haurà premis al més valorat, a guanyadors de concursos de tres punts i a jugador defensiu, entre d'altres.

Notícies relacionades

Aquest Basketball Without Borders ha encabit jugadors que ara són destacats a l'NBA, com ara l'actual MVP de la competició, el canadenc Shay Gilgeous-Alexander. També d'altres com l'israelià Deni Avdija i dos canadencs més, Jamal Murray i Pascal Siakam, aquest darrer campió de la competició amb els Toronto Raptors de Marc Gasol el 2019.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  2. Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
  3. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  4. Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
  7. Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
  8. L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu

El jugador del Bàsquet Manresa sub-22 Lucas Sánchez prendrà part de l'All Star de l'NBA

El jugador del Bàsquet Manresa sub-22 Lucas Sánchez prendrà part de l'All Star de l'NBA

La Policia Local d'Igualada impedeix dues ocupacions il·legals de pisos en 24 hores

La Policia Local d'Igualada impedeix dues ocupacions il·legals de pisos en 24 hores

Crítiques sindicals al "fracàs innegable" del nou sistema de recollida de deixalles a Manresa

Crítiques sindicals al "fracàs innegable" del nou sistema de recollida de deixalles a Manresa

Augmenten els cursos de català a Igualada amb un 10% més d’inscrits el 2025

Augmenten els cursos de català a Igualada amb un 10% més d’inscrits el 2025

La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat recolzen amnistiar Puigdemont i denuncien vulneració dels seus drets pel Suprem

La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat recolzen amnistiar Puigdemont i denuncien vulneració dels seus drets pel Suprem

El Suprem rebaixa a 7 anys de presó i multa de 213 milions la pena per a un dels amos del Grup Petromiralles per frau fiscal

El Suprem rebaixa a 7 anys de presó i multa de 213 milions la pena per a un dels amos del Grup Petromiralles per frau fiscal

El Govern defensa haver «donat la cara» per Rodalies davant una oposició que continua reclamant dimissions pel «col·lapse» de Catalunya

El Govern defensa haver «donat la cara» per Rodalies davant una oposició que continua reclamant dimissions pel «col·lapse» de Catalunya

Torà xifra en 10.000 els assistents a la Festa del Brut i la Bruta

Torà xifra en 10.000 els assistents a la Festa del Brut i la Bruta
Tracking Pixel Contents