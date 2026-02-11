Bàsquet/Lliga Endesa
El jugador del Bàsquet Manresa sub-22 Lucas Sánchez prendrà part de l'All Star de l'NBA
El basquetbolista manresà entra a la llista de 40 promeses de 29 països que prendran part a la Basketball Without Borders, un dels esdeveniments d'aquest cap de setmana a Los Angeles
Regió7
El jove jugador del Bàsquet Manresa sub-22 i júnior Lucas Sánchez és l'únic basquetbolista de l'Estat espanyol que participarà aquest cap de setmana en un dels esdeveniments de l'All Star de l'NBA, que es farà entre divendres i diumenge a Los Angeles. Es tracta del Basketball Without Borders, que aplegarà 40 promeses de 29 estats diferents.
Lucas Sánchez, de 17 anys, ja ha debutat a l'ACB. Ho va fer en la derrota del Baxi a la pista del Baskonia (130-85) i és un habitual del conjunt que juga la Lliga U amb la formació sub-22. A més, el cap de setmana passat també va ser amb l'equip júnior manresà a l'Euroleague NextGen. En la primera de les dues competicions té estadístiques de 9,6 punts anotats, 3,7 rebots, 2,6 assistències i 10,8 de valoració.
Aquestes trobades tindran pràctiques d'habilitats, competicions de tres contra tres i també de cinc contra cinc que estaran oberts a personal de l'NBA. A més, comptaran amb l'assessorament de jugadors destacats dels universos de la millor lliga del món i de la FIBA com James Gist o Danilo Gallinari. Al final, hi haurà premis al més valorat, a guanyadors de concursos de tres punts i a jugador defensiu, entre d'altres.
Aquest Basketball Without Borders ha encabit jugadors que ara són destacats a l'NBA, com ara l'actual MVP de la competició, el canadenc Shay Gilgeous-Alexander. També d'altres com l'israelià Deni Avdija i dos canadencs més, Jamal Murray i Pascal Siakam, aquest darrer campió de la competició amb els Toronto Raptors de Marc Gasol el 2019.
