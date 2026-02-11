Hoquei patins/OK Lliga
L’Igualada Rigat empata un duel embogit a casa contra el Pons Lleida (4-4)
Els arlequinats deixen escapar una diferència de tres gols i fallen tres faltes directes, però acaben salvant un punt gràcies al jove Cardil
L’Igualada Rigat ha salvat un punt —o n’ha deixat escapar dos, segons com es miri— en el duel d’avui contra el Pons Lleida. Els arlequinats tenien ben encarrilat el partit abans del descans, quan dominaven amb un clar 3-0 en un enfrontament sempre exigent. Però a la represa tot s’ha complicat: han encaixat gols i han desaprofitat penals i faltes directes que haurien pogut sentenciar.
Els anoiencs s’han avançat amb un potent xut de Roger Bars, després d’una jugada de murri de Cañadillas, que ha fet rebotar la bola a l’esquena del porter. El segon ha arribat amb una acció d’oportunista d’Àlex Cardil, a passada del capità, i el tercer ha tornat a portar la firma de Bars, tot i que el mateix jugador també ha fallat un penal.
Abans del descans, però, el visitant Ojeda ha escurçat distàncies amb una falta directa, un gol que ha canviat la dinàmica del partit.
Només començar la segona part, el mateix Ojeda i també de falta directa ha fet el segon. Tot seguit, Matías Pascual ha enviat una falta directa al travesser per la desena falta del Pons Lleida, i Sebas Moncusí ha aprofitat per empatar el duel. Poc després, nova acció calcada: ara ha estat Roger Bars qui ha estavellat una falta directa al pal i, gairebé a continuació, Giménez ha culminat la remuntada visitant.
Quan semblava que tot estava perdut, l’Igualada Rigat ha trobat premi. De nou Àlex Cardil, l’heroi de la Copa Princesa amb el filial, ha aparegut a boca de gol per rematar una centrada de Biel Llanes i rescatar, com a mínim, un punt.
IGUALADA RIGAT: Arnau Martínez, Llanes, Pascual, Ruano, Bars -equip inicial- Roma, Cardil, Carol, Cañadillas
PONS LLEIDA: Bosch, Giménez, Miguélez, Ojeda, Badia -equip inicial- Moncusí, Ciocale, Duch, Gabarró
ÀRBITRES: Ribó i Garriga
GOLS: 1-0 Bars min 7, 2-0 Cañadillas min 12, 3-0 Cardil min 16, 3-1 Ojeda (fd) min 24, 3-2 Ojeda (fd) min 33, 3-3 Moncusí min 38, 3-4 Giménez min 41, 4-4 Cardil min 45
