Voleibol
Els petits detalls deixen l'AE Vòlei Manresa sense opcions al feu del Vòlei Els Arcs (3-1)
El conjunt bagenc es manté al quart lloc de la classificació del grup B de Primera Nacional
Regió7
L'Associació Esportiva Vòlei Manresa va encaixar una dura derrota per 3-1 a la pista del Club Vòlei Arcs. El conjunt del Bages va patir de valent per fer front a l'ofici de l'equip barceloní, que en tot moment van saber incomodar el joc dels manresans i no els va permetre trobar la fluïdesa que els caracteritza. Un resultat que els manté a la quarta posició del grup B de Primera Nacional amb un total de 25 punts.
El matx va estar marcat per la igualtat en tot moment, i eren els petits detalls els que s'encarregaven de definir cada set. El primer va caure del bàndol local (25-23), mentre que el segon va ser per als manresans, que semblaven trobar l'ordre en la recepció i l'encert rematador (22-25). Però només va ser una visió. El conjunt barceloní va tornar a imposar-se en el tercer (25-22), fonamentat en la gestió dels punts decisius.
Amb la pressió de tancar el duel pels locals i la de signar la derrota pels visitants, el quart set va ser amb diferència el més igualat. Els manresans van agafar un avantatge inicial que semblava suficient per forçar el cinquè, però no van acabar de trobar solucions ni en atac ni en defensa, i els locals van acabar tancant el partit per un ajustat 27-25.
