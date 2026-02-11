Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariIncendi de Santa LlúciaGrup PetromirallesBaxi Manresa
instagramlinkedin

Voleibol

Els petits detalls deixen l'AE Vòlei Manresa sense opcions al feu del Vòlei Els Arcs (3-1)

El conjunt bagenc es manté al quart lloc de la classificació del grup B de Primera Nacional

Els manresans rebran la setmana vinent el Pòrtol, líder del grup

Els manresans rebran la setmana vinent el Pòrtol, líder del grup / Arxiu/Jordi Biel

Regió7

Manresa

L'Associació Esportiva Vòlei Manresa va encaixar una dura derrota per 3-1 a la pista del Club Vòlei Arcs. El conjunt del Bages va patir de valent per fer front a l'ofici de l'equip barceloní, que en tot moment van saber incomodar el joc dels manresans i no els va permetre trobar la fluïdesa que els caracteritza. Un resultat que els manté a la quarta posició del grup B de Primera Nacional amb un total de 25 punts.

El matx va estar marcat per la igualtat en tot moment, i eren els petits detalls els que s'encarregaven de definir cada set. El primer va caure del bàndol local (25-23), mentre que el segon va ser per als manresans, que semblaven trobar l'ordre en la recepció i l'encert rematador (22-25). Però només va ser una visió. El conjunt barceloní va tornar a imposar-se en el tercer (25-22), fonamentat en la gestió dels punts decisius.

Notícies relacionades i més

Amb la pressió de tancar el duel pels locals i la de signar la derrota pels visitants, el quart set va ser amb diferència el més igualat. Els manresans van agafar un avantatge inicial que semblava suficient per forçar el cinquè, però no van acabar de trobar solucions ni en atac ni en defensa, i els locals van acabar tancant el partit per un ajustat 27-25.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
  4. Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  7. L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
  8. L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu

L’atzar va evitar que l’última gran ventada al Bages provoqués una desgràcia a Sant Vicenç

L’atzar va evitar que l’última gran ventada al Bages provoqués una desgràcia a Sant Vicenç

Orriols atribueix al "fals relat" contra Aliança Catalana l'enfrontament en el ple de Santpedor

Orriols atribueix al "fals relat" contra Aliança Catalana l'enfrontament en el ple de Santpedor

El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec

El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec

Els petits detalls deixen l'AE Vòlei Manresa sense opcions al feu del Vòlei Els Arcs (3-1)

Els petits detalls deixen l'AE Vòlei Manresa sense opcions al feu del Vòlei Els Arcs (3-1)

"Si la cosa no canvia, deixo la docència": milers de professors catalans es planten en una vaga històrica

"Si la cosa no canvia, deixo la docència": milers de professors catalans es planten en una vaga històrica

Afectacions a Manresa pel temporal de vent: universitats, Conservatori de Música i parc de l'Agulla, tancats

Afectacions a Manresa pel temporal de vent: universitats, Conservatori de Música i parc de l'Agulla, tancats

Ramon Mirabet llança un disc de «jazz visceral, de taverna, per cantar des de les entranyes», acompanyat per un supergrup

Ramon Mirabet llança un disc de «jazz visceral, de taverna, per cantar des de les entranyes», acompanyat per un supergrup

El Consell Comarcal del Berguedà ja pensa en Sant Francesc: el nou pressupost inclou la redacció del projecte pel trasllat

El Consell Comarcal del Berguedà ja pensa en Sant Francesc: el nou pressupost inclou la redacció del projecte pel trasllat
Tracking Pixel Contents