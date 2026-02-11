Un medallista dels Jocs d'Hivern confesa una infidelitat després de guanyar el bronze en biatló
L'atleta noruec Sturla Holm Laegreid va fer pública la relliscada amorosa durant una entrevista posterior a la prova
EFE
El noruec Sturla Holm Laegreid, que aquest dimarts va guanyar la medalla de bronze en la prova combinada d’esquí de fons i tir amb rifle de vint quilòmetres als Jocs Olímpics d’Hivern de Milà-Cortina (Itàlia), va fer pública entre llàgrimes una infidelitat a la seva parella.
La surrealista escena va tenir lloc en acabar la prova, en una entrevista posterior, en què, plorant i sense que ningú li ho preguntés, va confessar la relliscada amorosa, que s’havia produït tres mesos abans.«Hi ha algú amb qui m’agradaria compartir això, encara que potser avui no estigui mirant la televisió. Fa sis mesos vaig conèixer l’amor de la meva vida. La persona més bella i meravellosa del món. Fa tres mesos vaig cometre l’error més gran de la meva vida i li vaig ser infidel, i li ho vaig explicar fa una setmana. Ha estat la pitjor setmana de la meva vida», va dir, amb llàgrimes als ulls, un emocionat Laegreid.
«Tenia una medalla d’or a la meva vida, i segurament hi ha molta gent que em veu amb uns altres ulls, però jo només tinc ulls per a ella», va continuar. Com va reconèixer, l’esport va passar «a un segon pla aquests últims dies» després d’explicar-li a la seva parella, una dona d’identitat desconeguda, la seva infidelitat, tot i que, segons ell mateix, està disposat a no «rendir-se»: «Li ho vaig explicar fa una setmana i, és clar, es va acabar. No estic disposat a rendir-me. Espero que cometre un suïcidi social demostri com l’estimo. Assumeixo les conseqüències del que he fet. Ho lamento de tot cor».
«M’he adonat que aquesta és la dona de la meva vida i que no puc viure tota la meva vida ocultant-l’hi. L’única manera d’assolir el meu objectiu és explicar-ho tot i posar-ho tot sobre la taula, i esperar que ella continuï estimant-me. Ho he fet per ella i ara per a tothom. No tinc res a perdre», va afegir.
Sturla Holm Laegreid va ser tercer darrere del seu compatriota Johan-Olav Botn, or, i del francès Eric Perrot, plata. Laegreid només va fallar una diana en la cursa i va acabar a 48,3 segons del guanyador.
