Futbol/Copa del Rei
El Barça és engolit per un huracà al camp de l'Atlètic de Madrid i està quasi eliminat de la Copa del Rei (4-0)
Una greu errada de Joan García marca una gran primera part dels matalassers, que passen per damunt dels blaugrana
El manresà Marc Pubill signa una bona actuació jugant de central per als locals
Els pitjors 45 minuts de l’era Flick deixen el Barça gairebé eliminat de la Copa avui. Simeone ha llegit el partit millor i, a sobre, s’ha vist afavorit per un error de Joan García per iniciar la golejada. Sembla que la tornada pot ser un tràmit.
La primera part ha estat un desastre blaugrana que ha arrencat el porter sallentí, que abans ja havia salvat un gol, en no controlar una passada fàcil d’Eric i permetre el primer gol. Però aquesta acció no ho explica tot. Com tampoc no ho fa l’infame camp de patates del Metropolitano. Ho ha fet el mal plantejament de Flick, amb quatre centrecampistes que no aturaven els quatre davanters matalassers, un equip que avui juga amb quatre laterals a darrere, amb el manresà Pubill de central, i amb un Llorente que es fa l’amo del mig del camp.
Cada cop que l’Atlètic surt és perill, com en la contra del gol de Griezmann, en un còrner en contra, i les dues anotacions finals, dues gotes d’aigua iniciades per Giuliano, que deixa en evidència Balde, i acabades primer per Lookman i després per Julián, que es reparteixen rols de golejador i assistent, davant de la passivitat, entre d’altres, de De Jong.
És cert que el Barça té un pal i una bona ocasió de Fermín i que millora amb el canvi de Casadó, que té targeta, però el mal ja està fet.
Les coses haurien pogut mig canviar si Fermín hagués encertat una de les dues ocasions que torna a tenir o si el VAR no hagués estat buscant més de cinc minuts, i aconseguint, la manera d’anul·lar un gol que sembla legal de Cubarsí. La resta de l’enfrontament gairebé no veu més ocasions dels blaugrana, que es van estampant en l’embut que, ara sí, situa l’Atlètic. A més, Koundé evita un gol fet de Sorloth.
A més, el partit s’embruta en el tram final i Eric Garcia deixa el camp abans d’hora. Serà baixa per a un partit de tornada que, tret de miracle, sembla poc menys que un tràmit.
AT. MADRID: Musso, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Llorente, Koke (Le Normand min 90), Giuliano, Griezmann (Baena min 68), Lookman (Almada min 73) i Julián Álvarez (Sorloth min 68)
FC BARCELONA: Joan García, Koundé, Cubarsí (Araujo min 77), Eric Garcia, Balde (Cancelo min 77), De Jong, Casadó (Lewandowski min 37), Dani Olmo, Fermín (Gerard Martín min 87), Lamine Yamal, Ferran
ÀRBITRE: Martínez Munuera (valencià). Grogues a Llorente, Giuliano, Baena, Pubill/Casadó, Fermín. Olmo. Vermella a Eric Garcia (min 85)
GOLS: 1-0 Eric Garcia (pp) min 7, 2-0 Griezmann min 14, 3-0 Lookman min 33, 4-0 Julián Álvarez min 45+2
