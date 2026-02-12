Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Futbol

El Centre d'Esports Manresa munta un autobús diumenge per anar a animar l'equip a Lleida

La data límit per apuntar-s'hi és aquest divendres, dia 13, a les oficines del Congost, a la tarda, o a Cal Xavi

Els aficionats manresans tenen l'oportunitat d'animar el seu equip a Lleida, diumenge

Els aficionats manresans tenen l'oportunitat d'animar el seu equip a Lleida, diumenge / Oscar Bayona

Regió7

Manresa

El Centre d'Esports Manresa vol aprofitar el bon moment de l'equip, que és segon del grup 5 de Tercera RFEF, amb els mateixos punts que el primer, el Badalona, i el tercer, el Cornellà. Per això, el club ha muntat un autobús per anar diumenge a Lleida on, a partir de les cinc de la tarda, jugarà contra el conjunt local, situat en posicions de descens.

El viatge inclou autobús i entrada per un preu de 15 euros i de 10 euros per als menors. Les inscripcions es poden fer a les oficines del Nou Estadi del Congost, a les tardes, de cinc a vuit, o bé a Cal Xavi i hi ha de temps fins aquest divendres, dia 13. La sortida de l'autobús aquest diumenge, serà a les 14.45 hores des d'aquest establiment de restauració.

Notícies relacionades

El CE Manresa ha encadenat tres victòries seguides i aquest fet l'ha situat al capdamunt de la classificació, amb aspiracions renovades d'acabar la lliga primer i ascendir directament a Segona RFEF. En aquesta jornada, a més, els dos rivals directes s'enfronten a Cornellà i un empat entre ells i una victòria manresans situaria com a nou líder l'equip de Sergi Trullàs.

TEMES

