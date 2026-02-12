Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Jocs Olímpics d'hivern | Surf de neu

Nora Cornell, toc de la Cerdanya als Jocs Olímpics després de sobreviure al fentanil

La surfista gironina, amb formació a Puigcerdà i la Molina, ja ha debutat a la cita de Milà i Cortina recordant un episodi de l'any passat que va poder ser funest

Nora Cornell ja ha debutat en aquests Jocs Olímpics

Nora Cornell ja ha debutat en aquests Jocs Olímpics / Alex Planevski/EFE

Regió7

Manresa

La rider gironina Nora Cornell és la benjamina de la selecció espanyola en els Jocs Olímpics de Milà i Cortina. Ja va debutar diumenge, amb una 26a posició en la modalitat de big air, i completarà la seva actuació dilluns, en slopestyle.

En la seva trajectòria ha tingut contacte amb la Cerdanya, tot i que ha sorprès els darrers dies explicant com l’any passat va tenir un problema important amb el conegut fàrmac opiaci fentanil, que li van aplicar per calmar el dolor d’una lesió.

Cornell explicava, en declaracions a l’ABC o El Mundo, que va tenir una caiguda i va acabar ingressada amb un pneumotòrax, un dit de la mà trencat i la sospita que podia tenir afectada una vèrtebra.

Així, li van injectar fentanil perquè no es mogués mentre la tractaven, però no va funcionar i li van injectar una altra dosi. Ella explica que «vaig tenir una mala reacció i hi va haver complicacions. No ho recordo gaire bé, perquè estava mig inconscient. Sort que era a l’hospital i estava controlada».

Notícies relacionades

Es va recuperar i va tornar a una activitat en què els trucs que fan les riders els provoquen moltes caigudes. La seva relació amb la Cerdanya la va explicar en una entrevista a El Periódico. «El meu pare ja practicava una mica de surf de neu i pujàvem un cop a l’any a la Molina». Després, la família es va traslladar a Hawaii, on podia practicar amb les onades i «a segon d’ESO ens van internar a Puigcerdà. Hi féiem ‘esqui estudi’. Estudiàvem al matí i esquiàvem a la tarda. Hi estava el primer trimestre i en el segon, ja anava a Girona, amb la qual cosa era difícil fer amics».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  4. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
  7. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  8. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

Els efectes del vent a Manresa: un arbre caigut sobre dos vehicles, branques a terra i danys en façanes

Els efectes del vent a Manresa: un arbre caigut sobre dos vehicles, branques a terra i danys en façanes

El 50% de la població mil·lennista a Catalunya ha nascut a l’estranger

El 50% de la població mil·lennista a Catalunya ha nascut a l’estranger

Nora Cornell, toc de la Cerdanya als Jocs Olímpics després de sobreviure al fentanil

Nora Cornell, toc de la Cerdanya als Jocs Olímpics després de sobreviure al fentanil

L’aeroport del Prat opera amb vols cancel·lats i desviats en un dia complicat pel fort vent

L’aeroport del Prat opera amb vols cancel·lats i desviats en un dia complicat pel fort vent

Catalunya ha viscut en tot just un mes i mig 10 borrasques amb nevades, pluges torrencials, inundacions i vents huracanats

Catalunya ha viscut en tot just un mes i mig 10 borrasques amb nevades, pluges torrencials, inundacions i vents huracanats

Nipah torna a encendre les alarmes sanitàries al sud d’Àsia

Nipah torna a encendre les alarmes sanitàries al sud d’Àsia

Àlex Vilanova, president del Carnaval de Solsona: «La festa s’ha d’adaptar a la realitat de cada moment»

Àlex Vilanova, president del Carnaval de Solsona: «La festa s’ha d’adaptar a la realitat de cada moment»

Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa

Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa
Tracking Pixel Contents