Jocs Olímpics d'hivern | Surf de neu
Nora Cornell, toc de la Cerdanya als Jocs Olímpics després de sobreviure al fentanil
La surfista gironina, amb formació a Puigcerdà i la Molina, ja ha debutat a la cita de Milà i Cortina recordant un episodi de l'any passat que va poder ser funest
Regió7
La rider gironina Nora Cornell és la benjamina de la selecció espanyola en els Jocs Olímpics de Milà i Cortina. Ja va debutar diumenge, amb una 26a posició en la modalitat de big air, i completarà la seva actuació dilluns, en slopestyle.
En la seva trajectòria ha tingut contacte amb la Cerdanya, tot i que ha sorprès els darrers dies explicant com l’any passat va tenir un problema important amb el conegut fàrmac opiaci fentanil, que li van aplicar per calmar el dolor d’una lesió.
Cornell explicava, en declaracions a l’ABC o El Mundo, que va tenir una caiguda i va acabar ingressada amb un pneumotòrax, un dit de la mà trencat i la sospita que podia tenir afectada una vèrtebra.
Així, li van injectar fentanil perquè no es mogués mentre la tractaven, però no va funcionar i li van injectar una altra dosi. Ella explica que «vaig tenir una mala reacció i hi va haver complicacions. No ho recordo gaire bé, perquè estava mig inconscient. Sort que era a l’hospital i estava controlada».
Es va recuperar i va tornar a una activitat en què els trucs que fan les riders els provoquen moltes caigudes. La seva relació amb la Cerdanya la va explicar en una entrevista a El Periódico. «El meu pare ja practicava una mica de surf de neu i pujàvem un cop a l’any a la Molina». Després, la família es va traslladar a Hawaii, on podia practicar amb les onades i «a segon d’ESO ens van internar a Puigcerdà. Hi féiem ‘esqui estudi’. Estudiàvem al matí i esquiàvem a la tarda. Hi estava el primer trimestre i en el segon, ja anava a Girona, amb la qual cosa era difícil fer amics».
