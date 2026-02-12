Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Motociclisme

El Team 7 Rencs recull els guardons de l'any i Lluís Marsol canvia d'equip serà als estatals i als catalans d'enduro

El club de Sant Salvador de Guardiola completa el seu millor any amb cinc podis entre els seus integrants

Lluís Marsol, David Perramon, Jaume Plans i Roman Domènech, amb els guardons

Lluís Marsol, David Perramon, Jaume Plans i Roman Domènech, amb els guardons / Team 7 Rencs

Regió7

Manresa

El Team 7 Rencs de Sant Salvador de Guardiola va recollir els premis pels cinc podis aconseguits aquesta temporada, uns resultats, els millors de la seva història, que també han comportat per a un dels seus pilots, Lluís Marsol, la possibilitat de participar l'any vinent en totes les proves de l'estatal i el català d'enduro.

Així. Marsol va ser subcampió de Catalunya d'Enduro Country 125 2t i de resistència de ciclomotors i també tercer en el Campionat de Catalunya de resistència. Aquestes fites l'han dut a fitxar per l'escuderia JRB Off Road Center i participar l'any vinent en tot l'estatal i el català amb dues motos Sherco a la seva disposició.

Lluís Marsol, a la dreta, amb el seu nou equip

Lluís Marsol, a la dreta, amb el seu nou equip / JRB Off Road Center

Pel que fa als altres integrants. David Perramon va ser tercer en el Campionat de Catalunya de resistència màster 40 i Roman Domènech, tercer en el català Enduro Country Màster 55. També ha participat en alguns d'aquests campionats Jaume Plans.

Aquest són els millors resultats des del seu naixement, el 2004, i possibilita que l'escuderia segueixi amb noves adquisicions i particpant en les habituals proves del Campionat de Catalunya.

